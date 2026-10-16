Не нашатир і не вода: як правильно допомогти людині, яка раптово знепритомніла

Якщо людина знепритомніла, важливо вчасно надати їй першу допомогу, аби зберегти життя / © Фото з відкритих джерел

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Раптова непритомність може статися на вулиці, вдома або в громадському місці. У такій ситуації важливо не розгубитися: іноді достатньо забезпечити людині безпечне положення й дочекатися медиків, але якщо вона не реагує та не дихає нормально, зволікання може коштувати життя.

Про основні правила допомоги людині, яка втратила свідомість, пише Egészségkalauz, а наведений нижче алгоритм враховує рекомендації МОЗ України щодо надання домедичної допомоги.

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Що робити, якщо людина впала й не реагує

Насамперед переконайтеся, що місце безпечне для вас і постраждалого. Наприклад, на дорозі потрібно зважати на рух транспорту, а біля електрообладнання — на ризик ураження струмом.

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Голосно зверніться до людини й обережно торкніться її плечей, запитавши, чи чує вона вас. Якщо відповіді немає, покличте на допомогу та зателефонуйте за номером 103. Якщо поруч є інші люди, попросіть когось викликати швидку, поки ви перевірятимете стан постраждалого.

Далі потрібно оцінити дихання. Якщо людина не реагує, обережно відкрийте дихальні шляхи, трохи закинувши голову й піднявши підборіддя, якщо немає підозри на травму шиї. Протягом не більш ніж 10 секунд спостерігайте, чи піднімається грудна клітка, і прислухайтеся до дихання.

Важливо: поодинокі судомні вдихи, хрипи або рідкісні нерегулярні зітхання не вважаються нормальним диханням. Так може проявлятися зупинка кровообігу.

Коли потрібно починати масаж серця

Якщо людина непритомна й не дихає нормально або лише судомно хапає повітря, потрібно негайно почати серцево-легеневу реанімацію (СЛР). Не витрачайте час на пошук пульсу, якщо не маєте відповідних навичок: диспетчер екстреної допомоги може підказувати дії телефоном.

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Покладіть основу долоні на середину грудної клітки, на нижню половину грудини. Другу долоню розмістіть зверху й зчепіть пальці. Тримайте руки прямими, а плечі — над долонями, щоб натискати вагою тіла.

Для дорослої людини рекомендована частота компресій становить 100–120 натискань за хвилину, а глибина — приблизно 5–6 см. Після кожного натискання потрібно дозволити грудній клітці повністю розправитися, не відриваючи рук. Намагайтеся не робити тривалих пауз.

Якщо ви навчені виконувати штучне дихання й готові це робити, чергуйте 30 натискань із двома рятувальними вдихами. Якщо ви не вмієте робити вдихи або не можете їх виконувати, продовжуйте натискання на грудну клітку та дотримуйтеся вказівок диспетчера.

Якщо поруч є автоматичний зовнішній дефібрилятор (AED), попросіть когось принести його. Увімкніть прилад і виконуйте голосові інструкції. Він сам аналізує серцевий ритм і повідомляє, чи потрібен електричний розряд. Під час аналізу та розряду ніхто не повинен торкатися постраждалого, а після цього потрібно відновити компресії за вказівкою пристрою.

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Що робити, якщо людина непритомна, але дихає

Якщо постраждалий не реагує, проте дихає нормально, масаж серця не потрібен. Викличте швидку допомогу й, за відсутності підозри на травму хребта чи інші перешкоди, обережно покладіть людину в стабільне бокове положення. Воно допомагає підтримувати прохідність дихальних шляхів і зменшує ризик потрапляння блювотних мас до них.

Не залишайте людину саму. Постійно стежте за диханням, адже стан може погіршитися. Якщо вона перестала нормально дихати, негайно переходьте до реанімувальних заходів.

Коли свідомість повернулася, не потрібно одразу змушувати людину вставати або давати їй їжу й воду. Допоможіть залишатися в безпечному положенні та дочекайтеся медиків, особливо якщо непритомність супроводжувалася болем у грудях, задишкою, судомами, травмою або тривалою сплутаністю свідомості.

Чого не можна робити, якщо людина знепритомніла

Не намагайтеся привести постраждалого до тями ляпасами, не обливайте його водою та не вливайте рідину до рота. Через порушення захисних рефлексів людина може захлинутися.

Також не варто використовувати нашатирний спирт. Його пари подразнюють слизові оболонки, а в людини без свідомості можуть спричинити небезпечну реакцію дихальних шляхів. Нашатир не усуває причину непритомності й не замінює перевірку дихання та виклик швидкої.

Якщо є підозра на травму голови, шиї або хребта, не переміщуйте людину без потреби. Виняток — ситуація, коли залишатися на місці небезпечно або необхідно забезпечити прохідність дихальних шляхів.

Найважливіше правило — не чекати, що людина сама прийде до тями. Перевірка свідомості й дихання, своєчасний виклик екстреної допомоги та ранній початок реанімації можуть істотно підвищити шанси на виживання.

Нагадаємо, коли людина потребує невідкладної допомоги, дуже важливо не втрачати час. Нещодавно київські медики врятували 86-річну жінку, яка знепритомніла. Її стан критично погіршився, а пульс зник. Жінку вдалося повернути до життя саме завдяки швидкому втручанню медиків.

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