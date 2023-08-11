Не пийте крижаної води: лікарі застерігають і пояснюють, як її вживати з користю для себе

За вікном серпнева спека, і так хочеться холодної води. Доводиться постійно запасатися льодом і тримати воду в холодильнику, щоб випити склянку чи дві. Але вживання крижаного напою може призвести до негативних наслідків та завдати шкоди організмові. Хоча не сама вода, а її низька температура негативно впливає на наше самопочуття. Але медики пояснюють, що крижану воду можна використовувати в інший спосіб, щоб вона була корисною для нас. Чому варто не зловживати таким напоєм, і яку ще користь можна отримати від холодної води – читайте далі.

Температура холодної води негативно впливає на організм

Після прогулянок у спеку, на тренуваннях чи за сильної спраги не рекомендується пити холодну воду, оскільки вона може шокувати організм. Під час фізичної активності наш організм виробляє велику кількість тепла, і різкий перепад температури призводить до спазмів всередині черевної порожнини. Напевно, ви помічали, що після того, як поп’єте крижаної води, може виникнути біль у животі. Рідина низької температури, потрапляючи в кішківник, знижує кровоносні судини, тому відбуваються спазмові скорочення.

Крижана вода може призвести до проблем із травленням

Холодну воду експерти не рекомендують пити взагалі, оскільки низька температура негативно позначається на процесі обміну речовин під час травлення. Бо наш організм всі сили віддає на регулювання температури тіла і не встигає перетравлювати їжу належним чином. Вчені довели, що холодна вода може навіть стати причиною зневоднення організму.

Через низьку температуру води не розщеплюються жири

Лікарі не радять запивати їжу холодною водою, бо це може стати причиною зайвої ваги. Особливо її не можна пити після вживання жирної їжі. Низька температура стає причиною утворення жирних грудок у стравоході, оскільки спожиті жири не розщеплюються, а просто тверднуть. Ці грудки у такому вигляді потрапляють до шлунку і спричиняють відчуття важкості. Що є причиною порушення роботи кишківника та появи надлишкових кілограмів на талії. Щоб не було таких проблем, варто пити воду кімнатної температури або не нижчу семи градусів.

Застуда

Напевно, ніщо так не псує настрій влітку, як температура та біль у горлі. Надмірне вживання холодної води може стати причиною застуди, ангіни та інших видів респіраторних захворювань. І тоді, замість відпочинку під час літньої відпустки, доведеться лікувати горло та нежить. А ще після крижаної води утворюється слиз у дихальних шляхах, що призводить до закладення носа.

Користь холодної води для організму

Однак, холодна вода дуже корисна для організму. Лише пити її не варто, а слід використовувати для обливань чи вмивання. Медики переконані, що за регулярних обмивань холодною водою, організм людини здатен омолодитися, загартуватися та зміцнитися.

Як саме впливає крижана вода на організм:

активує належну роботу кори головного мозку;

звужує кровоносні судини;

покращує кровообіг;

бадьорить та заряджає енергією на увесь день;

звужує пори та вирівнює тон шкіри обличчя.

Але варто правильно та відповідально ставитися до процесу обливання, бажано консультуватися з лікарями та робити обстеження. Оскільки є протипоказання щодо цієї процедури. Не можна обливатися тим, хто має проблеми з серцем та судинами. Бо під час обливання організм відчуває стрес через низьку температуру, тому пришвидшується пульс. Це в свою чергу може призвести до підвищення артеріального тиску та інших небажаних наслідків.

Читайте також:

Лише 10 присідань зранку – і ви позбудетеся апатії, знесилення та зайвих кілограмів

Проблеми безсоння та хропіння зникнуть на раз: які кімнатні рослини потрібно ставити у спальні

Що робити, якщо напала гикавка: дієві народні методи