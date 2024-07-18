Не плутати з хворобою Альцгеймера: вчені виявили новий тип втрати пам'яті і назвали перші симптоми

Дослідники встановили нові критерії лімбічного амнестичного нейродегенеративного синдрому (LANS), стану втрати пам’яті, який часто плутають із хворобою Альцгеймера.

Про це йдеться у матеріалі Neuroscience News із посиланням на дослідження в журналі Brain Communications.

Лімбічно-переважаючий амнестичний нейродегенеративний синдром, або LANS, прогресує повільніше та має кращий прогноз для пацієнта, ніж хвороба Альцгеймера.

Відмінності LANS від Альцгеймера

LANS часто плутають із хворобою Альцгеймера, але цей синдром прогресує повільніше.

Діагностика вийшла на новий рівень. Медики можуть діагностувати синдром втрати пам’яті за допомогою сканування мозку та біомаркерів.

Покращений прогноз: пацієнти з LANS мають кращий прогноз, ніж пацієнти з хворобою Альцгеймера.

"Досі не було конкретного медичного діагнозу, на який можна було б вказати, але тепер ми можемо запропонувати їм деякі відповіді", – каже доктор медичних наук, невролог клініки Майо Девід Т. Джонс.

У пацієнтів з LANS симптоми обмежені погіршенням пам’яті і не прогресують, щоб вплинути на інші когнітивні функції.

Вчені припускають, що пам'ять у людей похилого віку погіршується через накопичення білка під назвою TDP-43 у лімбічній системі. Його часто виявляли на розтині у тканинах мозку літніх людей і вважали, що це не більше ніж вікові зміни.

Однак тепер накопичення цього білка можуть виявити за життя, і в перспективі покращити роботу мозку пацієнта у поважному віці.

Нагадаємо, раінше вчені перелічили симптоми, що можуть свідчити про появу хвороби Альцгеймера. Передусім це:

зміни в пам'яті,

погіршення зору,

погіршення настрою,

проблеми з ухваленням рішень.

Все це може свідчити про початок деменції.

Проте зауважимо, що інформація, що надана в цьому матеріалі не є основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Задля індивідуальної медичної консультації, обов’язково зверніться до лікаря.

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