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Не плутати з хворобою Альцгеймера: вчені виявили новий тип втрати пам'яті і назвали перші симптоми

Не плутати з хворобою Альцгеймера: вчені виявили новий тип втрати пам'яті і назвали перші симптоми

Що таке LANS - виявлено новий тип вікової втрати пам'яті / Фото: Credits

Йдеться про нові критерії синдрому втрати пам’яті у людей похилого віку.

Дослідники встановили нові критерії лімбічного амнестичного нейродегенеративного синдрому (LANS), стану втрати пам’яті, який часто плутають із хворобою Альцгеймера.

Про це йдеться у матеріалі Neuroscience News із посиланням на дослідження в журналі Brain Communications.

Лімбічно-переважаючий амнестичний нейродегенеративний синдром, або LANS, прогресує повільніше та має кращий прогноз для пацієнта, ніж хвороба Альцгеймера.

Відмінності LANS від Альцгеймера

  • LANS часто плутають із хворобою Альцгеймера, але цей синдром прогресує повільніше.
  • Діагностика вийшла на новий рівень. Медики можуть діагностувати синдром втрати пам’яті за допомогою сканування мозку та біомаркерів.
  • Покращений прогноз: пацієнти з LANS мають кращий прогноз, ніж пацієнти з хворобою Альцгеймера.

"Досі не було конкретного медичного діагнозу, на який можна було б вказати, але тепер ми можемо запропонувати їм деякі відповіді", – каже доктор медичних наук, невролог клініки Майо Девід Т. Джонс.

У пацієнтів з LANS симптоми обмежені погіршенням пам’яті і не прогресують, щоб вплинути на інші когнітивні функції.

Вчені припускають, що пам'ять у людей похилого віку погіршується через накопичення білка під назвою TDP-43 у лімбічній системі. Його часто виявляли на розтині у тканинах мозку літніх людей і вважали, що це не більше ніж вікові зміни.

Однак тепер накопичення цього білка можуть виявити за життя, і в перспективі покращити роботу мозку пацієнта у поважному віці.

Нагадаємо, раінше вчені перелічили симптоми, що можуть свідчити про появу хвороби Альцгеймера. Передусім це:

  • зміни в пам'яті,
  • погіршення зору,
  • погіршення настрою,
  • проблеми з ухваленням рішень.

Все це може свідчити про початок деменції.

Проте зауважимо, що інформація, що надана в цьому матеріалі не є основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Задля індивідуальної медичної консультації, обов’язково зверніться до лікаря.

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