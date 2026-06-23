Не починайте день із цих продуктів: 9 найгірших варіантів сніданку

Сніданок / © pexels.com

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Сніданок має забезпечувати організм енергією після нічного відпочинку, однак деякі популярні ранкові продукти можуть давати протилежний ефект. Деякі з них можуть спричиняти різкі коливання рівня цукру в крові, швидке повернення відчуття голоду та навіть підвищувати ризик розвитку певних захворювань у разі регулярного вживання. Дієтологи Роксана Ехсані, Конні Елік, Кетлін Мур і Гірлін Кофлін назвали продукти, яких рекомендують уникати на сніданок, а також пояснили, чим їх краще замінити

Про це повідомило видання martha stewart.

Перероблене м’ясо

До цієї категорії належать бекон, шинка, ковбаси та ковбасні котлети. Хоча вони містять білок, такі продукти також мають високий вміст насичених жирів і натрію. За словами Роксани Ехсані, надмірне споживання насичених жирів може сприяти підвищенню рівня «поганого» холестерину, а надлишок натрію з часом здатен впливати на артеріальний тиск. Крім того, перероблене м’ясо пов’язують із підвищеним ризиком деяких видів раку, зокрема колоректального.

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Замість нього дієтологи радять обирати яйця, грецький йогурт, сир або копчений лосось.

Солодка випічка

Мафіни, пончики та інша популярна випічка часто містять рафіноване борошно, доданий цукор і жири. Фахівці зазначають, що такі продукти за поживною цінністю більше нагадують десерти, ніж повноцінний сніданок. Через низький вміст білка та клітковини вони не забезпечують тривалого відчуття ситості. Натомість після швидкого підйому рівня цукру в крові може настати різкий спад енергії.

Альтернативою можуть стати домашні мафіни з цільнозернового борошна, фруктові смузі, пудинг із насіння чіа або фруктові парфе.

Підсолоджені кавові напої

Кава з великою кількістю сиропів, вершків і цукру також потрапила до списку небажаних сніданків. Деякі такі напої можуть містити стільки ж цукру, як і солодка газована вода. Експерти наголошують, що регулярне споживання підсолоджених напоїв пов’язують із ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та небажаного набору ваги.

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Щоб зменшити кількість цукру, дієтологи радять поступово скорочувати обсяг сиропів і підсолоджувачів у каві.

Цукрові пластівці

Солодкі пластівці, за словами фахівців, часто містять значну кількість доданого цукру та недостатньо білка й клітковини. Через це вони можуть швидко підвищувати рівень глюкози в крові, але не забезпечують тривалого насичення. Уже за кілька годин після такого сніданку людина може знову відчути голод.

Замість них дієтологи рекомендують обирати цільнозернові каші — вівсянку, гречку або просо, додаючи до них ягоди, горіхи, насіння чи грецький йогурт.

Батончики граноли

Попри репутацію корисного перекусу, багато готових батончиків граноли містять значну кількість доданого цукру та водночас мало білка. За словами Гірлін Кофлін, такий продукт не забезпечує тривалого відчуття ситості та може сприяти надмірному споживанню цукру.

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Як альтернативу експерти радять грецький йогурт із невеликою порцією граноли з низьким вмістом цукру або домашні батончики.

Ароматизована вівсянка

Готові пакетики вівсянки зі смаками фруктів чи ягід нерідко містять багато доданого цукру. Навіть сушені фрукти в їхньому складі часто додатково підсолоджують.

Дієтологи рекомендують обирати звичайні вівсяні пластівці та самостійно додавати до них свіжі фрукти або невелику кількість натуральних підсолоджувачів.

Готові сендвічі для сніданку

Популярні сендвічі на основі круасанів або здобних булочок із яйцями, сиром, беконом чи ковбасою містять чимало насичених жирів і натрію. Водночас у них зазвичай небагато клітковини, якої більшості людей і так бракує в раціоні.

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Фахівці радять готувати подібні сендвічі самостійно, використовуючи цільнозерновий хліб, яйця та овочі.

Підсолоджені фруктові соки

Експерти наголошують, що фруктовий сік із доданим цукром не можна вважати повноцінною заміною фруктів. Він не містить клітковини, зате може мати високу концентрацію цукру. За словами Гірлін Кофлін, часте споживання таких напоїв пов’язують із накопиченням жиру в печінці та підвищенням рівня тригліцеридів.

Кращим вибором можуть стати 100-відсоткові фруктові соки без доданого цукру або смузі з фруктів і продуктів, багатих на білок.

Білий хліб

Білий хліб також не входить до переліку найкращих варіантів для сніданку. Під час його виробництва видаляються частини зерна, які містять клітковину та багато корисних речовин. У результаті такий продукт швидше підвищує рівень цукру в крові, але не забезпечує тривалого насичення.

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Дієтологи радять віддавати перевагу цільнозерновому або пшеничному хлібу та поєднувати його з джерелами білка, клітковини й корисних жирів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що щоденне вживання оливкової олії extra virgin може підтримувати серце, судини та мозок. Дослідники пов’язують її з уповільненням вікових змін і балансом холестерину.

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