Не пологи: вчені нарешті з'ясували, який найсильніший біль може відчувати людина

Багато хто замислювався, що найболючіше, що може відчувати людина – удар в пах для чоловіків чи пологи для жінок. Втім, вчені з'ясували, що цей стан – камені в нирках.

Про це пише Unilad.

Люди, які пережили і те, і інше, заявили, наскільки гірше камені в нирках, ніж пологи або удар нижче пояса – одне дослідження навіть зачепило цю тему і стало на бік каменів у нирках.

Автори дослідження Сайфул Міа, Шарлотта Ганнер, Люсі Клейтон, Суреш Венугопал, Найджел Баучер і Бо Паріс пишуть: "36 пацієнтів чоловічої статі та 23 пацієнтки повністю заповнили анкету, в якій зазначили вік, розмір каменю та числову оцінку болю. Не було виявлено статистично значущих відмінностей за цими параметрами між пацієнтами чоловічої та жіночої статі. З чоловічої когорти пацієнтів 88,9% заявили, що це був найсильніший біль, який вони коли-небудь відчували, а з жіночої когорти цей показник склав 78,2%".

Професор Трой Медсен, який спеціалізується на невідкладній медицині та хірургії в Університеті штату Юта, сам занурився в цю тему 2022 року, коли був гостем подкасту Who Cares About Men's Health?.

"Я не знаю, чи бачив я когось, хто постійно перебуває у відділенні швидкої допомоги, у кого більший біль, ніж у людини з каменем у нирках", - пояснив він. "Ви заходите до кімнати, вони корчаться. Це просто неймовірний біль".

Тим часом, у блозі, створеному лікарями медичного центру Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі, йдеться: "Кажуть, що виведення каменю з нирок – це один з найсильніших фізичних болів, який може відчувати людина".

Медики порадили людям, які страждають на камені в нирках, пити воду, приймати знеболювальні препарати або вдатися до медикаментозного лікування, рекомендованого фахівцем, щоб спробувати вивести камінь. Якщо камінь більший і спричиняє сильний дискомфорт, нерідко доводиться вдаватися до хірургічного втручання, щоб видалити його.

Нагадаємо, 3000 близнюків взяли участь у новому дослідженні. Науковці вивчали їхнє психічне здоров'я.

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