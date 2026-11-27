Які консерви знижують артеріальний тиск — шість корисних продуктів

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Консервовані продукти можуть бути доступною альтернативою свіжим овочам, фруктам та рибі для людей із підвищеним артеріальним тиском. Деякі з них містять калій, магній та інші поживні речовини, які сприяють здоров’ю серцево-судинної системи.

Про це пише Verywell Health.

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За словами дієтологині та професорки Бостонського університету Джоан Салдж Блейк, консервовані овочі та фрукти можуть коштувати на 20% дешевше за свіжі. Водночас вони допомагають збільшити споживання калію, який сприяє виведенню надлишку натрію з організму та зниженню артеріального тиску.

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Фахівчиня радить звертати увагу на вміст натрію в консервах. Зменшити його кількість можна, якщо злити рідину з банки та промити овочі під проточною водою.

Консервована квасоля

Квасоля містить калій, рослинний білок і розчинну клітковину, яка може сприяти зниженню рівня холестерину в крові. Це особливо важливо для людей із підвищеним артеріальним тиском, адже він збільшує ризик розвитку серцевих захворювань.

Консервовану квасолю можна додавати до салатів, супів, макаронів та страв із рису.

Консервовані фрукти

Дієтологи рекомендують звернути увагу на консервовані ананаси та абрикоси. Щоб зменшити споживання доданого цукру, варто обирати фрукти в соку, а не в сиропі.

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Ананаси містять калій і вітамін С, який підтримує роботу імунної системи. Їх можна поєднувати з кисломолочним сиром або грецьким йогуртом, щоб додатково збагатити раціон кальцієм — важливим мінералом для підтримання нормального артеріального тиску.

Абрикоси, своєю чергою, є джерелом калію, клітковини та вітаміну А.

Консервований гарбуз

За словами дієтологині Ліндсі Мелоун, гарбуз містить калій, клітковину та вітамін А. Крім того, він багатий на магній, який бере участь у регулюванні артеріального тиску.

Одна склянка консервованого гарбуза забезпечує понад 10% добової потреби в магнії. Продукт можна використовувати для приготування вівсянки, смузі, супів та випічки.

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Консервований буряк

Користь буряка для серцево-судинної системи пов’язана з високим вмістом природних нітратів. Організм перетворює їх на оксид азоту, який сприяє розслабленню та розширенню кровоносних судин.

Це допомагає підтримувати нормальний кровообіг та артеріальний тиск. Консервований буряк зручно додавати до салатів і гарнірів.

Консервовані помідори

Помідори містять калій, вітамін С та лікопін — антиоксидант, який пов’язують зі здоров’ям серця.

Дієтологи радять використовувати консервовані томати для приготування супів, соусів і рагу. Їх також можна поєднувати з макаронами, квасолею та пармезаном.

Консервований лосось

Лосось є джерелом білка та омега-3 жирних кислот, які можуть сприяти зниженню артеріального тиску, особливо у людей з його підвищеним рівнем.

Крім того, ця риба містить мало насичених жирів. Замінивши м’ясо або птицю лососем, можна зменшити споживання таких жирів.

Консервований лосось можна додавати до салатів або поєднувати з грецьким йогуртом, цибулею та лимоном для приготування сендвічів чи лаваша з начинкою.

Нагадаємо, апельсини та мандарини традиційно вважають цінними джерелами вітаміну С. Однак серед популярних цитрусових є фрукт, який перевершує їх за вмістом цього вітаміну.

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