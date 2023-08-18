Продукти, які погіршують настрій та призводять до емоційного виснаження

Які харчі потрібно вилучити зі свого раціону, щоб мати гарний настрій.

Ми звикли заїдати всі проблеми та тривожні стани чимось смачненьким. Оскільки це найпростіший спосіб покращити свій настрій. Але є така їжа, яку не варто вживати, адже ці продукти та напої здатні знижувати в організмі гормон радості – серотонін. Цей гормон дуже важливий для людини, він допомагає регулювати та відновлювати функції мозку й тіла, покращуючи настрій, сон, здоров’я кісток, згортання крові та пам’ять. А ще серотонін називають «гормоном щастя», тому він прямо впливає на наш емоційний стан. Які продукти варто виключити зі свого раціону, щоб запобігти поганому настрою, – читайте далі.

Продукти, що містять трансжири

Трансжири – це ненасичені жири, які містяться у багатьох продуктах харчування та неоднозначно впливають на здоров’я людини. Та ще вони можуть негативно впливати на настрій. Тому нейробіологи радять виключити із раціону чи зменшити споживання напівфабрикатів, солоних закусок, чіпсів та картоплі фрі. Окрім трансжирів, такі продукти ще містять рафіновані вуглеводи та надлишок солі. Це спричиняє енергетичні сплески та збої в організмі, які пов’язані з поганим настроєм та виснаженням.

Перероблені продукти харчування

Забороняється зловживати ковбасами та м’ясними консервами, оскільки такі продукти впливають на здоров’я травної системи організму. А найбільша частина серотоніну виробляється саме в кишківнику. Не слід зловживати також запакованим м’ясом, яке містить енергозберігаючі консерванти та добавки, що викликають перепади настрою.

Алкогольні та газовані напої

Невелика кількість алкоголю спочатку може підвищити настрій, але надмірне вживання призводить до депресій та хвороб печінки.

Солодкі газовані напої здатні підвищувати рівень цукру в крові людини. Навіть дієтична солодка вода не вирішить проблему, оскільки містить підсолоджувачі, які також впливають на настрій, зокрема, здатні викликати занепокоєння.

Продукти, що покращують настрій

Натомість фахівці рекомендують їсти горіхи, сир та червону рибу. Такі продукти насичують організм корисними вітамінами та сприяють покращенню настрою.

Також дуже популярним антидепресантом є банан. Ці фрукти містять у своєму складі вітамін В, який піднімає настрій та покращує загальне емоційне самопочуття.

Дуже корисні для емоційного самопочуття вівсяна та гречана каші. Оскільки у зернах міститься триптофан, що під час перетравлення організмом виділяє серотонін.

Можна також вживати м’ясо птиці, яйця, боби і домашні ковбасні вироби. Ці продукти багаті на білок, який поліпшує настрій людини та заряджає енергією.

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