Не потрібно морити себе голодом: як запустити процеси омолодження та схуднення без жорстких дієт

Правильне харчування, помірна фізична активність та якісний відпочинок - це секрет молодості та краси.
Щоб у 45 років мати вигляд на 30, не варто виснажувати себе жорсткими дієтами та багатогодинними тренуваннями у спортзалі. Можна за допомогою невеликого коригування свого харчування та способу життя мати прекрасну фізичну форму і неперевершений вигляд. Адже варто розуміти, що в такому віці всі процеси в організмі уповільнюються, зокрема, обмін речовин. І обмеження в їжі призведуть не лише до повернення попередньої ваги, а ще й нанесуть непоправну шкоду вашому здоров’ю. Як підібрати правильні продукти, що змінити у своєму повсякденному розкладі, щоб мати привабливу фігуру та вигляд на 30 років, - читайте далі.
Як швидко схуднути після 45 років?
Зайва вага – це не вирок. Так, вона може завдавати стресу як організму, так і психіці. Але правильне харчування, помірна фізична активність, достатній відпочинок здатні вирішити проблему і повернути до норми тіло та самопочуття.
Що потрібно робити для схуднення:
- Скласти меню здорового харчування.
- Більше відпочивати та гуляти на свіжому повітрі.
- Фізична активність: тренування, басейн, ранкова фізкультура.
- Відслідковувати зміни в організмі: робити обстеження, за допомогою дієтолога скласти індивідуальну дієту, яка буде правильною та корисною саме вам.
Правильне харчування після 45 років
Щоб швидше схуднути та увійти у належну фізичну форму в 45 років, потрібно пришвидшити обмін речовин. Жодні дієти типу «дієта номер 5» чи «кето-дієта» не впораються із цією задачею, а можуть навіть уповільнити метаболізм. Не варто морити себе голодом чи жорстко обмежувати у харчуванні. Потрібно просто контролювати те, що ви їсте. Правильна дієта для схуднення в 45 років повинна входити в комплекс здорового харчування та відповідного способу життя.
- Варто збалансувати калорії, які ви отримуєте та втрачаєте. Наприклад, якщо у вас малорухливий спосіб життя, то калорій вам потрібно менше.
- Потрібно слідкувати за тим, щоб продукти, які ви їсте, містили достатню кількість вітамінів та інших поживних речовин. Бо організм після 45 років уповільнює процеси вироблення власних вітамінів, тому варто йому в цьому допомогти.
- Можна купувати комплекси вітамінів в аптеках, де вам допоможуть з вибором спеціалісти. І ви отримуватимете у достатній кількості належні вітаміни для вашого організму.
- Щоб швидше схуднути, потрібно вживати більше свіжих продуктів, овочів, фруктів, м’ясо птиці. Необхідно зменшити вживання ковбасних виробів, гострих та смажених харчів.
- Варто виключити зі списку дієти типу «як за тиждень схуднути на 5 чи 10 кілограм». Оскільки радикальні дієти у 45 років лише погіршать ситуацію та уповільнять обмін речовин в організмі. Тому після виснажливого схуднення ви не тільки повернетеся до своїх об’ємів, а ще можете набрати зайвих кілограмів.
- Після 45 років не слід багато пити, оскільки можна отримати проблему набряків.
- Потрібно здійснювати щоденний та правильний догляд за шкірою, оскільки в такому віці вона втрачає свою еластичність та пружність.
- Необхідно змінити підхід до здорового та правильного харчування. Слід їсти частіше, але невеликими порціями. Виключити з раціону фастфуд, менше вживати булочок, більше фруктів та овочів. Після сьомої вечора краще взагалі не їсти, можна лише випивати склянку кефіру.
- Також потрібно налагодити спосіб життя в цілому. Необхідно добре висипатися, більше відпочивати, зменшити стресові впливи на організм, частіше гуляти на природі.
Що потрібно їсти, щоб швидше схуднути?
Оскільки жорсткі обмеження у 45 років не підходять, правильна дієта для схуднення повинна включати такі продукти харчування:
- Ягоди, фрукти та овочі. Організм у такому віці потребує найбільше вітамінів, мікроелементів, харчових волокон і антиоксидантів. І зайвої ваги при цьому можна уникнути, оскільки рослинна їжа містить дуже мало калорій. Натомість організм очиститься, а процес обміну речовин підвищиться за рахунок виведення шлаків та токсинів. Найбільш корисними для схуднення будуть яблука, апельсини, морква, томати, буряк та зелені салати.
- Злаки. Щоб нормалізувати роботу травної системи, потрібні вітаміни Е та В, тому слід вживати продукти з їхнім вмістом. Це різноманітні каші: рисова, вівсяна, пшенична, гречана та кукурудзяна.
- Бобові. Містять рослинний білок, вуглеводи та клітковину, які стабілізують глюкозу та рівень інсуліну в крові.
- Волоські горіхи та мигдаль. Дуже корисні для схуднення, містять поліненасичені жирні кислоти, вітаміни А, С, Е, кальцій та залізо.
- Молочні нежирні продукти та м’ясо птиці. Це найкращі продукти для правильного схуднення: кефір, сир, йогурт, м’ясо індички та курки. Вони зміцнюють кістки, забезпечують організм необхідними мікроелементами та не додають ваги.
- Риба, рослинні олії. Насичують організм омега-кислотами та йодом, корисними для метаболізму та роботи мозку.
Правильна дієта в 45 років повинна обмежувати щоденне вживання жирної та смаженої їжі, цукру, напівфабрикатів, макаронів, випічки, алкоголю та газованих напоїв.
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