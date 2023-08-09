Не потрібно морити себе голодом: як запустити процеси омолодження та схуднення без жорстких дієт

Щоб у 45 років мати вигляд на 30, не варто виснажувати себе жорсткими дієтами та багатогодинними тренуваннями у спортзалі. Можна за допомогою невеликого коригування свого харчування та способу життя мати прекрасну фізичну форму і неперевершений вигляд. Адже варто розуміти, що в такому віці всі процеси в організмі уповільнюються, зокрема, обмін речовин. І обмеження в їжі призведуть не лише до повернення попередньої ваги, а ще й нанесуть непоправну шкоду вашому здоров’ю. Як підібрати правильні продукти, що змінити у своєму повсякденному розкладі, щоб мати привабливу фігуру та вигляд на 30 років, - читайте далі.

Як швидко схуднути після 45 років?

Зайва вага – це не вирок. Так, вона може завдавати стресу як організму, так і психіці. Але правильне харчування, помірна фізична активність, достатній відпочинок здатні вирішити проблему і повернути до норми тіло та самопочуття.

Що потрібно робити для схуднення:

Скласти меню здорового харчування.

Більше відпочивати та гуляти на свіжому повітрі.

Фізична активність: тренування, басейн, ранкова фізкультура.

Відслідковувати зміни в організмі: робити обстеження, за допомогою дієтолога скласти індивідуальну дієту, яка буде правильною та корисною саме вам.

Правильне харчування після 45 років

Щоб швидше схуднути та увійти у належну фізичну форму в 45 років, потрібно пришвидшити обмін речовин. Жодні дієти типу «дієта номер 5» чи «кето-дієта» не впораються із цією задачею, а можуть навіть уповільнити метаболізм. Не варто морити себе голодом чи жорстко обмежувати у харчуванні. Потрібно просто контролювати те, що ви їсте. Правильна дієта для схуднення в 45 років повинна входити в комплекс здорового харчування та відповідного способу життя.

Варто збалансувати калорії, які ви отримуєте та втрачаєте. Наприклад, якщо у вас малорухливий спосіб життя, то калорій вам потрібно менше.

Потрібно слідкувати за тим, щоб продукти, які ви їсте, містили достатню кількість вітамінів та інших поживних речовин. Бо організм після 45 років уповільнює процеси вироблення власних вітамінів, тому варто йому в цьому допомогти.

Можна купувати комплекси вітамінів в аптеках, де вам допоможуть з вибором спеціалісти. І ви отримуватимете у достатній кількості належні вітаміни для вашого організму.

Щоб швидше схуднути, потрібно вживати більше свіжих продуктів, овочів, фруктів, м’ясо птиці. Необхідно зменшити вживання ковбасних виробів, гострих та смажених харчів.

Варто виключити зі списку дієти типу «як за тиждень схуднути на 5 чи 10 кілограм». Оскільки радикальні дієти у 45 років лише погіршать ситуацію та уповільнять обмін речовин в організмі. Тому після виснажливого схуднення ви не тільки повернетеся до своїх об’ємів, а ще можете набрати зайвих кілограмів.

Після 45 років не слід багато пити, оскільки можна отримати проблему набряків.

Потрібно здійснювати щоденний та правильний догляд за шкірою, оскільки в такому віці вона втрачає свою еластичність та пружність.

Необхідно змінити підхід до здорового та правильного харчування. Слід їсти частіше, але невеликими порціями. Виключити з раціону фастфуд, менше вживати булочок, більше фруктів та овочів. Після сьомої вечора краще взагалі не їсти, можна лише випивати склянку кефіру.

Також потрібно налагодити спосіб життя в цілому. Необхідно добре висипатися, більше відпочивати, зменшити стресові впливи на організм, частіше гуляти на природі.

Що потрібно їсти, щоб швидше схуднути?

Оскільки жорсткі обмеження у 45 років не підходять, правильна дієта для схуднення повинна включати такі продукти харчування:

Ягоди, фрукти та овочі. Організм у такому віці потребує найбільше вітамінів, мікроелементів, харчових волокон і антиоксидантів. І зайвої ваги при цьому можна уникнути, оскільки рослинна їжа містить дуже мало калорій. Натомість організм очиститься, а процес обміну речовин підвищиться за рахунок виведення шлаків та токсинів. Найбільш корисними для схуднення будуть яблука, апельсини, морква, томати, буряк та зелені салати.

Організм у такому віці потребує найбільше вітамінів, мікроелементів, харчових волокон і антиоксидантів. І зайвої ваги при цьому можна уникнути, оскільки рослинна їжа містить дуже мало калорій. Натомість організм очиститься, а процес обміну речовин підвищиться за рахунок виведення шлаків та токсинів. Найбільш корисними для схуднення будуть яблука, апельсини, морква, томати, буряк та зелені салати. Злаки. Щоб нормалізувати роботу травної системи, потрібні вітаміни Е та В, тому слід вживати продукти з їхнім вмістом. Це різноманітні каші: рисова, вівсяна, пшенична, гречана та кукурудзяна.

Щоб нормалізувати роботу травної системи, потрібні вітаміни Е та В, тому слід вживати продукти з їхнім вмістом. Це різноманітні каші: рисова, вівсяна, пшенична, гречана та кукурудзяна. Бобові. Містять рослинний білок, вуглеводи та клітковину, які стабілізують глюкозу та рівень інсуліну в крові.

Містять рослинний білок, вуглеводи та клітковину, які стабілізують глюкозу та рівень інсуліну в крові. Волоські горіхи та мигдаль. Дуже корисні для схуднення, містять поліненасичені жирні кислоти, вітаміни А, С, Е, кальцій та залізо.

Дуже корисні для схуднення, містять поліненасичені жирні кислоти, вітаміни А, С, Е, кальцій та залізо. Молочні нежирні продукти та м’ясо птиці. Це найкращі продукти для правильного схуднення: кефір, сир, йогурт, м’ясо індички та курки. Вони зміцнюють кістки, забезпечують організм необхідними мікроелементами та не додають ваги.

Це найкращі продукти для правильного схуднення: кефір, сир, йогурт, м’ясо індички та курки. Вони зміцнюють кістки, забезпечують організм необхідними мікроелементами та не додають ваги. Риба, рослинні олії. Насичують організм омега-кислотами та йодом, корисними для метаболізму та роботи мозку.

Правильна дієта в 45 років повинна обмежувати щоденне вживання жирної та смаженої їжі, цукру, напівфабрикатів, макаронів, випічки, алкоголю та газованих напоїв.

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