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Не потрібно морити себе голодом: як запустити процеси омолодження та схуднення без жорстких дієт

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Не потрібно морити себе голодом: як запустити процеси омолодження та схуднення без жорстких дієт

Жінка у 45 років. / Фото: pixabay.com

Правильне харчування, помірна фізична активність та якісний відпочинок - це секрет молодості та краси.

Щоб у 45 років мати вигляд на 30, не варто виснажувати себе жорсткими дієтами та багатогодинними тренуваннями у спортзалі. Можна за допомогою невеликого коригування свого харчування та способу життя мати прекрасну фізичну форму і неперевершений вигляд. Адже варто розуміти, що в такому віці всі процеси в організмі уповільнюються, зокрема, обмін речовин. І обмеження в їжі призведуть не лише до повернення попередньої ваги, а ще й нанесуть непоправну шкоду вашому здоров’ю. Як підібрати правильні продукти, що змінити у своєму повсякденному розкладі, щоб мати привабливу фігуру та вигляд на 30 років, - читайте далі.

Як швидко схуднути після 45 років?

Зайва вага – це не вирок. Так, вона може завдавати стресу як організму, так і психіці. Але правильне харчування, помірна фізична активність, достатній відпочинок здатні вирішити проблему і повернути до норми тіло та самопочуття.

 Що потрібно робити для схуднення:

  • Скласти меню здорового харчування.
  • Більше відпочивати та гуляти на свіжому повітрі.
  • Фізична активність: тренування, басейн, ранкова фізкультура.
  • Відслідковувати зміни в організмі: робити обстеження, за допомогою дієтолога скласти індивідуальну дієту, яка буде правильною та корисною саме вам.

Правильне харчування після 45 років

Щоб швидше схуднути та увійти у належну фізичну форму в 45 років, потрібно пришвидшити обмін речовин. Жодні дієти типу «дієта номер 5» чи «кето-дієта» не впораються із цією задачею, а можуть навіть уповільнити метаболізм. Не варто морити себе голодом чи жорстко обмежувати у харчуванні. Потрібно просто контролювати те, що ви їсте. Правильна дієта для схуднення в 45 років повинна входити в комплекс здорового харчування та відповідного способу життя.

  • Варто збалансувати калорії, які ви отримуєте та втрачаєте. Наприклад, якщо у вас малорухливий спосіб життя, то калорій вам потрібно менше.
  • Потрібно слідкувати за тим, щоб продукти, які ви їсте, містили достатню кількість вітамінів та інших поживних речовин. Бо організм після 45 років уповільнює процеси вироблення власних вітамінів, тому варто йому в цьому допомогти.
  • Можна купувати комплекси вітамінів в аптеках, де вам допоможуть з вибором спеціалісти. І ви отримуватимете у достатній кількості належні вітаміни для вашого організму.
  • Щоб швидше схуднути, потрібно вживати більше свіжих продуктів, овочів, фруктів, м’ясо птиці. Необхідно зменшити вживання ковбасних виробів, гострих та смажених харчів.  
  • Варто виключити зі списку дієти типу «як за тиждень схуднути на 5 чи 10 кілограм». Оскільки радикальні дієти у 45 років лише погіршать ситуацію та уповільнять обмін речовин в організмі. Тому після виснажливого схуднення ви не тільки повернетеся до своїх об’ємів, а ще можете набрати зайвих кілограмів.
  • Після 45 років не слід багато пити, оскільки можна отримати проблему набряків.
  • Потрібно здійснювати щоденний та правильний догляд за шкірою, оскільки в такому віці вона втрачає свою еластичність та пружність.
  • Необхідно змінити підхід до здорового та правильного харчування. Слід їсти частіше, але невеликими порціями. Виключити з раціону фастфуд, менше вживати булочок, більше фруктів та овочів. Після сьомої вечора краще взагалі не їсти, можна лише випивати склянку кефіру.
  • Також потрібно налагодити спосіб життя в цілому. Необхідно добре висипатися, більше відпочивати, зменшити стресові впливи на організм, частіше гуляти на природі.

Що потрібно їсти, щоб швидше схуднути?

Оскільки жорсткі обмеження у 45 років не підходять, правильна дієта для схуднення повинна включати такі продукти харчування:

  • Ягоди, фрукти та овочі. Організм у такому віці потребує найбільше вітамінів, мікроелементів, харчових волокон і антиоксидантів. І зайвої ваги при цьому можна уникнути, оскільки рослинна їжа містить дуже мало калорій. Натомість організм очиститься, а процес обміну речовин підвищиться за рахунок виведення шлаків та токсинів. Найбільш корисними для схуднення будуть яблука, апельсини, морква, томати, буряк та зелені салати.
  • Злаки. Щоб нормалізувати роботу травної системи, потрібні вітаміни Е та В, тому слід вживати продукти з їхнім вмістом. Це різноманітні каші: рисова, вівсяна, пшенична, гречана та кукурудзяна.
  • Бобові. Містять рослинний білок, вуглеводи та клітковину, які стабілізують глюкозу та рівень інсуліну в крові.
  • Волоські горіхи та мигдаль. Дуже корисні для схуднення, містять поліненасичені жирні кислоти, вітаміни А, С, Е, кальцій та залізо.
  • Молочні нежирні продукти та м’ясо птиці. Це найкращі продукти для правильного схуднення: кефір, сир, йогурт, м’ясо індички та курки. Вони зміцнюють кістки, забезпечують організм необхідними мікроелементами та не додають ваги.
  • Риба, рослинні олії. Насичують організм омега-кислотами та йодом, корисними для метаболізму та роботи мозку.

Правильна дієта в 45 років повинна обмежувати щоденне вживання жирної та смаженої їжі, цукру, напівфабрикатів, макаронів, випічки, алкоголю та газованих напоїв.

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Дата публікації
Перегляди
647
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