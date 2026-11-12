Не просто неприємний симптом: про що сигналізує сухість у роті

Сухість у роті — досить поширене явище / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Напевно, кожному знайоме те дивне відчуття сухості в роті, яке спричиняє значний дискомфорт. Ксеростомія — це сигнал організму, який не варто ігнорувати, оскільки зниження секреції слинних залоз безпосередньо впливає на здоров’я зубів і ясен.

Про це пише видання egeszsegkalauz.

Реклама

Основні причини сухості у роті та горлі

Прийом медикаментів: понад 500 видів ліків (антигістамінні, антидепресанти, препарати від тиску) спричиняють побічний ефект у вигляді ксеростомії

Зневоднення: недостатнє споживання чистої води протягом дня

Шкідливі звички: куріння і вживання алкоголю агресивно висушують слизову

Стрес: під час нервового напруження вироблення слини блокується нервовою системою

Що робити та як собі допомогти

Пийте воду: невеликими ковтками, але часто

Стимулюйте слиновиділення: жуйка без цукру або льодяники з ксилітолом добре працюють

Перегляньте гігієну: використовуйте ополіскувачі без спирту, оскільки спирт ще сильніше висушує тканини

Використовуйте зволожувачі повітря, дотримуйтесь показника вологості в діапазоні 40–60%

Якщо ви стикаєтеся з одним чи декількома з цих симптомів, рекомендується звернутися до лікаря або стоматолога для оцінки стану та визначення причини. Важливо вчасно виявити та лікувати сухість у роті, оскільки це може бути ознакою інших медичних станів та може призвести до додаткових ускладнень зі здоров’ям.

Реклама

Раніше ми писали про те, чому з’являються ранкові набряки. Як можна їх усунути та які причини набряклості — читайте у новині.

Новини партнерів