Не просто втома: лікарі пояснили, чому під вечір ноги набрякають і коли це небезпечно

Набряк ніг може свідчити про серйозні проблеми зі здоров’ям / © ТСН

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Зранку взуття сидить ідеально, а ввечері раптом починає тиснути. На щиколотках залишаються сліди від шкарпеток, стопи здаються важкими, а ноги — помітно припухлими. Часто так проявляється набрякання тканин через надмірне накопичення рідини, причиною якого можуть бути серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про причини вечірньої набряклості та способи полегшити її вдома розповідає EgészségKalauz.

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Чому ноги набрякають до кінця дня

Коли ми довго сидимо або стоїмо, литкові м’язи мало працюють і гірше допомагають крові повертатися до серця. Через підвищення тиску у венах частина рідини переходить у навколишні тканини. Найчастіше припухають щиколотки, стопи та гомілки. Спека також може посилювати проблему, адже кровоносні судини розширюються.

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Якщо набряки регулярно повторюються, причиною може бути хронічна венозна недостатність, за якої клапани вен працюють недостатньо ефективно. Однак набряклість іноді пов’язана з прийманням ліків, порушенням роботи лімфатичної системи, серця, нирок або печінки. Тому постійні чи незрозумілі набряки не варто автоматично списувати на втому.

Як зменшити набряк ніг удома

Якщо набряк легкий і з’являється після тривалого сидіння чи стояння, допоможуть прості звички.

Підняти ноги. Полежати 15–20 хвилин, підклавши під гомілки подушки, щоб стопи опинилися вище рівня серця.

Регулярно рухатися. Час від часу вставати й проходитися. Якщо працюєте сидячи, можна обертати щиколотками, почергово піднімати носки й п’яти.

Зменшити кількість солі. Ковбаси, готові страви, солоні снеки та соуси часто містять багато натрію, який сприяє затримці рідини.

Не перетискати ноги. Обирати зручне взуття, шкарпетки й одяг, які не стискають щиколотки та гомілки.

Обережно використовувати компресійні панчохи. Вони можуть допомагати за венозної недостатності, але тип і силу компресії потрібно узгодити з лікарем.

Американська академія сімейних лікарів (AAFP) пояснює, що перед використанням компресійних панчіх важливо оцінити стан артеріального кровообігу. За певних захворювань периферичних артерій компресія може бути протипоказана. Також сечогінні препарати не підходять для лікування всіх видів набряків: їх застосовують лише за певних системних захворювань.

Коли набряк ніг може бути небезпечним

Особливо насторожує раптовий набряк лише однієї ноги, особливо якщо вона болить, почервоніла або стала гарячою на дотик. Це може бути ознакою тромбозу глибоких вен, тому потрібен терміновий медичний огляд.

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Британська національна служба охорони здоров’я (NHS) попереджає: раптовий, сильний або болісний набряк потребує термінового звернення до лікаря, а задишка та біль у грудях можуть свідчити про тромбоемболію легеневої артерії.

Якщо набряки обох ніг не минають кілька днів, посилюються або регулярно повертаються, варто звернутися до сімейного лікаря. Особливо важливо це зробити людям із захворюваннями серця та нирок.

Набряки ніг: коли причина не лише у втомі

Якщо натиснути пальцем на шкіру біля щиколотки й після цього залишається заглиблення, це може бути ознакою так званого ямкового набряку. Він виникає через накопичення рідини в тканинах і може супроводжувати серцеву недостатність.

У спекотну погоду проблема може посилюватися: через розширення судин люди частіше відчувають важкість у ногах і помічають припухлість щиколоток. Додатковим проявом можуть стати болісні нічні судоми, які заважають повноцінному відпочинку.

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У 39-річної британки Наташі Рейнбоу набряк ноги став першим сигналом рідкісного захворювання нервової системи: згодом з’явилися судоми та проблеми з рухливістю, а обстеження допомогло встановити діагноз.

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