Не просто втома: лікарні назвали три симптоми раку, які часто плутають з іншими хворобами

Серед понад 200 видів раку існують три специфічні ознаки, які вражають не конкретний орган, а весь організм одночасно. Експерти попереджають: ці поширені симптоми часто плутають зі звичайною втомою чи легким нездужанням, що заважає вчасно розпізнати небезпеку.

Фахівці благодійної організації «Cancer Research UK», що займається дослідженнями раку розповіли, про три попереджувальні ознаки, на які варто звернути свою увагу.

Наявність цих симптомів не завжди означає, що у вас рак, проте вони вимагають обов’язкової перевірки у лікаря. Головне правило — знати, що є нормальним саме для вашого тіла, і помічати будь-які незвичні зміни, які не зникають тривалий час.

Благодійна організація «Cancer Research UK« виділила три попереджувальні ознаки, які не можна ігнорувати:

надмірна нічна пітливість або лихоманка;

постійне відчуття втоми;

різка втрата ваги.

Надмірна пітливість уночі

«Сильна нічна пітливість або висока температура (лихоманка) можуть бути спричинені інфекціями або побічним ефектом певних ліків. Це також часто трапляється з жінками під час менопаузи», — роз’яснили фахівці.

Проте, якщо ви помічаєте у себе надмірну нічну пітливість, вам слід звернутися за медичною допомогою.

Постійне відчуття втоми

Відчуття втоми — це нормальна реакція організму на виснаження або стрес. Однак якщо ви відчуваєте втому постійно і для цього немає очевидних причин, обов’язково зверніться до лікаря.

Різка втрата ваги

«Вага може трохи коливатися, і це нормально. Але якщо ви помітно схудли, хоча не докладали для цього зусиль, обов’язково проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем щодо цього», — зазначили у благодійній організації.

