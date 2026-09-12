Не пийте каву одразу після пробудження: коли вона бадьорить найкраще

Коли найкраще пити каву: експерти назвали час, коли кофеїн діє найкраще / © pexels.com

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Для багатьох людей кава стала майже обов’язковою частиною ранкового ритуалу. Однак пити її одразу після пробудження зовсім не обов’язково. Найкращий час для чашки залежить від віку, швидкості метаболізму та толерантності до кофеїну.

Про це повідомило видання Popular Science з посиланням на фахівців з Університету Джонса Гопкінса та Медичного центру Колумбійського університету.

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Як кава допомагає прокинутися

Кофеїн є стимулятором центральної нервової системи. За своєю хімічною структурою він схожий на аденозин — природну речовину, яка накопичується в мозку, коли людина не спить, та сприяє появі відчуття втоми.

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Кофеїн взаємодіє з тими самими рецепторами в мозку та блокує дію аденозину. Внаслідок цього мозок отримує менше сигналів, пов’язаних із втомою, а людина може почуватися бадьорішою, уважнішою та енергійнішою.

За словами доцента кафедри психіатрії та поведінкових наук Університету Джонса Гопкінса Дастіна Лі, мозок здатний адаптуватися до таких умов і з часом утворювати більше аденозинових рецепторів.

Що більше таких рецепторів, то більше кофеїну може знадобитися для відчуття бадьорості. Так розвивається толерантність до кофеїну, а у разі відмови від нього можуть виникати симптоми абстиненції.

Серед них Лі називає головний біль, дратівливість, втому та труднощі з концентрацією. Зазвичай такі симптоми починаються через 12–24 години після припинення вживання кофеїну, досягають піку протягом 48 годин і зникають упродовж двох-дев’яти днів.

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Коли найкраще пити каву

Універсальної години, яка підходила б усім, немає. Професорка нутриціології Медичного центру Колумбійського університету Марі-П’єр Сен-Онж пояснює, що це залежить від віку, метаболізму та толерантності людини до кофеїну.

За словами Лі, пік засвоєння кофеїну припадає приблизно на 30–60 хвилин після його вживання. Тому каву можна випити приблизно за годину до активності, під час якої може бути корисною стимулювальна дія кофеїну. Наприклад, Сен-Онж радить вживати його перед пробіжкою, якщо людина хоче скористатися таким ефектом.

Водночас пити каву одразу після пробудження необов’язково. Сен-Онж зазначає: якщо через кілька годин після пробудження людина починає відчувати занепад сил, саме тоді можна випити каву.

З віком здатність організму метаболізувати кофеїн сповільнюється, тому для його виведення з крові потрібно більше часу. Також змінюється циркадний ритм, через що людина може раніше відчувати втому. За словами Сен-Онж, сукупність цих змін може означати, що з віком кофеїн варто вживати раніше протягом дня.

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Значення має не лише час, а й доза. Вміст кофеїну в чашці може суттєво відрізнятися залежно від співвідношення кави та води, способу заварювання і типу зерен.

Лі також звертає увагу на толерантність до кофеїну. У людей, які регулярно п’ють каву, перша ранкова чашка може частково усувати наслідки відсутності кофеїну протягом ночі.

Коли не варто пити каву

Насамперед експерти радять не вживати каву надто близько до сну. Якщо людина має проблеми із засинанням, варто уникати кофеїну пізно вдень.

Кава натщесерце також може спричиняти неприємні відчуття у деяких людей, зокрема посилене тремтіння та частіші позиви до туалету. Водночас твердження про те, що кава натщесерце може спричинити виразку шлунка, є міфом. Людям із чутливим шлунком експерти радять спробувати вживати каву разом з їжею.

За даними Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA), для більшості здорових дорослих 400 мг кофеїну на день — приблизно дві-три чашки кави об’ємом близько 355 мл — зазвичай не пов’язані з негативними наслідками.

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