Не робіть цього, коли застудилися: 4 популярні звички, які можуть погіршити стан

Як не можна лікувати застуду / © pixabay.com

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Коли починає дерти в горлі, закладає ніс і з’являється нежить, чимало людей одразу звертаються до перевірених роками порад із дитинства. Доволі мало людей знає, що «старі бабусині методи» можуть радше посилювати застуду, аніж допомагати швидко одужати. Розповідаємо, що не можна робити під час хвороби, аби не погіршувати свій стан.

Про це пише Egészség Kalauz.

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Що не можна робити під час застуди: топ-4 помилки

Домашні процедури можуть трохи полегшити самопочуття, доки ваш організм бореться з вірусами. Проте деякі звичні методи за неправильного використання можуть лише нашкодити.

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Перша помилка — додавання лимона в окріп. Гарячий чай із лимоном — чи не найпопулярніший зимовий напій. Сама по собі тепла рідина дуже корисна, адже пом’якшує спазми у горлі та допомагає підтримувати водний баланс. Проте головна помилка криється в тому, що цитрусові часто кидають в окріп.

Оскільки вітамін C є термочутливим, під впливом високої температури він швидко руйнується і втрачає свої властивості. Якщо ви п’єте такий чай заради вітамінів, варто спершу дочекатися, поки напій трохи охолоне, і лише потім вичавлювати сік.

Друга помилка — молоко з медом для малюків. Навколо молока з медом точиться чимало суперечок: одні вважають його найкращими ліками проти кашлю, інші ж радять уникати його через міф про те, що молочні продукти нібито посилюють вироблення слизу.

Медичні дослідження спростовують це — молоко не змушує організм продукувати більше мокротиння.

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Мед чудово заспокоює подразнене горло й зменшує нічний кашель. Однак є суворе правило: не давайте мед дітям віком до одного року через ризик розвитку ботулізму.

Третя помилка під час застуди — інтенсивне висякування. Коли ніс сильно закладений, ми намагаємося висякатися з повною інтенсивністю. Але медики застерігають, що це призводить до сильного тиску в носовій порожнині, який може загнати слиз глибше в придаткові пазухи.

Це необов’язково призведе до гаймориту, але і не допоможе швидше звільнити дихальні шляхи. Набагато краще очищати кожну ніздрю окремо та використовувати сольовий спрей.

Ще одна поширена помилка, якої припускаються під час застуди, — спроба «випітніти» хворобу. Довге перебування у гарячій ванні з надією «випітніти» застуду може бути небезпечним. Висока температура розширює судини, різко знижує артеріальний тиск і часто призводить до запаморочення чи навіть непритомності, особливо в ослабленому стані.

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Замість цього краще повноцінно відпочивати та пити багато рідини. Окрему небезпеку становлять традиційні інгаляції над гарячою каструлею чи мискою через ризик опіків.

Звичайна застуда минає протягом кількох днів без стороннього втручання. Але якщо лихоманка триває довше чотирьох днів, з’явилася задишка, сильна слабкість чи симптоми різко повернулися після покращення стану — варто негайно звернутися до лікаря та виключити ризик грипу чи ускладнень.

Як швидко подолати застуду без ліків

Нагадаємо, що для швидкого одужання від застуди без медикаментів медики радять дотримуватися постільного режиму, рясного пиття та використовувати перевірені природні методи. За інформацією The Washington Post, підтримати імунну систему та полегшити симптоми допомагають три науково обґрунтовані засоби.

Першим ефективним засобом є мед, який зменшує частоту та інтенсивність кашлю, а також заспокоює біль у горлі. Терапевтка Шерон Бергквіст рекомендує приймати чайну ложку меду кілька разів на день або додавати його до теплої води чи чаю. Другим методом є промивання носових каналів сольовим розчином, що допомагає розріджувати виділення та зменшувати подразнення пазух.

Третім дієвим засобом є цинк. Як свідчать наукові огляди, використання 80-міліграмових льодяників із цинком у першу добу появи симптомів може значно скоротити тривалість чхання, кашлю та закладеності носа.

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