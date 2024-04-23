Не розрахував сили: стоматолог угвинтив імплантат у череп пацієнта (фото)

Він відвіз його до лікарні та втік.

Батько двох дітей, який звернувся до дантиста із зубним болем, опинився у лікарні, де йому видалили імплантат із порожнини мозку.

Про це пише Metro.

40-річний Рамазан Йілмаз звернувся до приватної клініки в Бурсі, Туреччина, де дантист, який оглядав його, сказав, що у нього хитаються зуби, які необхідно видалити.

Зуби видалили і лікар рекомендував замінити їх на імплантати, але під час операції дантист проткнув щелепу Рамазана.

Рамазан Йілмаз / Фото: Jam Press

У розмові з місцевими ЗМІ він сказав: "Після того, як я відчув дискомфорт із зубами, я пішов до приватної стоматологічної клініки. Після обстеження мені повідомили, що маю тендітну кісткову структуру, зуби розхитані і доцільно пройти процедуру імплантації. Лікар заявив, що має 24-річний досвід роботи в цій галузі, і запевнив нас у своїй компетентності. Отже, ми довірили йому цю процедуру. Пізніше, висмикуючи мені зуби і виконуючи процедуру імплантації того ж дня, він повідомив свого секретаря, що пристрій, який він використовував, несправний. Потім він розпочав виконання процедури вручну. Коли він намагався повернути гвинт, я помітив, що він докладав надмірної сили. Я вказав йому на це, зазначивши, що почув хрускіт кісток. Проте він запевнив мене, що це нормально. Але, продовжуючи вкручувати гвинт, він пронизав мою щелепну кістку і потрапив в область за оком, де розташовані мозок і спинномозкова рідина".

Зрештою Рамазан закричав в агонії після того, як гвинт повністю увійшов до його черепа.

Рамазан Йілмаз / Фото: Jam Press

Його доправив до місцевої лікарні дантист, який залишив його там і втік.

Рамазан пройшов комп'ютерну томографію і його негайно відправили на операцію. Після багатогодинної операції гвинт нарешті витягли з черепа.

"Коли я закричав від болю, він нарешті зробив рентген", - сказав Рамазан. "Розуміючи серйозність ситуації, він відвіз мене до відділення невідкладної допомоги. Після огляду там з'ясувалося, що гвинт проник у область, де розташовані головний мозок та спинномозкова рідина. Згодом лікарі-експерти зібралися і вирішили приступити до операції".

Рамазан Йілмаз / Фото: Jam Press

Рамазан був виписаний через днів і вже одужав. Втім, за його словами, дантист відмовився повернути йому гроші, і тепер він подає до суду.

Він пояснив: "Перед операцією мене попередили, що я можу втратити життя. Я помирився зі своїми дітьми та попрощався з ними. На щастя, я благополучно вийшов із операції".

Зі свого боку, дантист стверджує, що інцидент стався "через медичні ускладнення".

Нагадаємо, 39-річна жінка ледь не вибила незнайомцеві око, коли він не вгадав її справжній вік. Вона накинулася на нього після палкої суперечки.

Читайте також: