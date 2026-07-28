Не ризикуйте здоров'ям: які протерміновані продукти категорично не можна їсти

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Деякі продукти навіть після завершення терміну придатності можуть залишатися безпечними, якщо їх правильно зберігали. Водночас є категорії харчів, які після закінчення цього терміну або за появи ознак псування потрібно без вагань викидати.

Про це повідомляє Martha Stewart із посиланням на фахівців із безпеки харчових продуктів.

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Які протерміновані продукти найнебезпечніші

Суха дитяча суміш

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Фахівці наголошують, що дитячу суміш не можна використовувати після закінчення терміну придатності. Немовлята особливо чутливі до будь-яких змін якості продукту, тому ризикувати їхнім здоров'ям не варто.

Пошкоджені консерви

Консерви зі здутими кришками, іржею, сильними вм'ятинами або слідами протікання потрібно негайно викидати. Такі пошкодження можуть порушити герметичність банки та створити умови для розвитку бактерії Clostridium botulinum, яка виробляє смертельно небезпечний ботулотоксин.

Борошно

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Хоча борошно належить до продуктів тривалого зберігання, після завершення терміну придатності його краще не використовувати. Особливу небезпеку становить волога, яка може сприяти появі цвілі, неприємного запаху або шкідників.

Кулінарні олії

Олії з часом можуть прогіркати, особливо якщо їх зберігали у теплому місці. Ознаками псування є різкий або неприємний запах і зміна смаку. Такий продукт краще утилізувати.

Які продукти лише втрачають якість

Деякі продукти після закінчення терміну придатності не становлять серйозної загрози, але втрачають свої властивості.

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До них належать:

сушена квасоля — довше вариться та гірше розм'якшується;

спеції та сушені трави — поступово втрачають аромат і насичений смак.

Ознаки, за яких продукт потрібно негайно викинути

Експерти радять не вживати продукт незалежно від дати на упакованні, якщо є хоча б одна з таких ознак:

пліснява;

волога всередині упаковання;

сліди комах або інших шкідників;

незвичні грудки;

зміна кольору;

неприємний запах;

пошкоджене або розгерметизоване упаковання.

Перед тим як використовувати продукт, фахівці рекомендують переконатися, що він зберігався у прохолодному сухому місці, упаковка залишилася герметичною, а сам продукт не змінив запах, колір чи консистенцію. Якщо виникають сумніви, від такого продукту краще відмовитися, щоб уникнути харчового отруєння.

Раныше вчені зафіксували тенденцію до зниження вмісту вітамінів і мінералів у деяких сучасних фруктах та овочах порівняно з показниками минулого століття. Зокрема, у бананах вміст вітаміну А зменшився на 57,4%, у лимонах вітаміну С — на 31,2%, а в моркві кальцію — на 27%. Значне зниження також зафіксували у крес-салаті, листовій і цвітній капусті та цибулі. Серед можливих причин дослідники називають селекцію високоврожайних сортів, виснаження ґрунтів, незбалансоване використання добрив, зміни мікробіому ґрунту та підвищення рівня CO₂ в атмосфері.

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