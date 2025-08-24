Не тільки харчування: причини, що заважають схуднути після 50 років

Однією з причин, через які людина не худне, є те, що вона споживає більше калорій, ніж спалює / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Після 50 років метаболізм уповільнюється, а схуднення стає справжнім викликом. Однак іноді проблему створюють не вікові зміни, а повсякденні звички, про які ми навіть не підозрюємо.

Про це пише Eating well.

Уникаєте силових тренувань

Силові тренування можуть допомогти зберегти м’язи, прискорити метаболізм і сприяти сталому контролю ваги після 50 років. З віком м’язова маса природним чином зменшується. Тому, якщо ви активно не працюєте над її відновленням або підтримкою, то метаболізм може сповільнитися.

Реклама

Силові тренування допомагають боротися з цим, нарощуючи м’язи, що допомагає спалювати більше калорій, навіть коли ви не тренуєтеся.

Прості вправи для тіла, такі як віджимання, планки та присідання, легко можна виконувати вдома без обладнання. Вони допоможуть зміцнити великі групи м’язів, а також наростити силу корпусу.

Дотримуєтеся модних дієт

Дієти часто обіцяють швидкі результати. Однак вони рідко пропонують тривалі результати. Багато популярних дієт є обмежувальними. Хоча ви можете побачити, як показники на вагах тимчасово падають, але такий підхід може мати зворотний ефект, ще більше уповільнюючи метаболізм. Без достатньої кількості білка організм може розщеплювати м’язи для отримання енергії, що ускладнює підтримку здорової ваги в довгостроковій перспективі.

Нехтуєте сном

Після 50 років режим сну може природним чином стати більш нестабільним через зміни способу життя, стрес або гормональні зрушення. Недосипання порушує роботу гормонів, що регулюють голод, таких як лептин і грелін. Цей дисбаланс може призвести до посилення тяги, особливо до висококалорійної їжі.

Реклама

Не змінюєте харчування

Якщо ви харчуєтеся так само, як і завжди, ви можете почати набирати вагу, навіть якщо їжа, яку ви їсте, корисна. Бездумні перекуси, особливо ввечері, можуть саботувати зусилля щодо схуднення.

Не п’єте достатньо води

Гідратація відіграє ключову роль у травленні, метаболізмі та загальному відчутті ситості. Однак з віком відчуття спраги зменшується. Як наслідок, багато людей не п’ють достатньо рідини.

Оскільки зневоднення також може уповільнити метаболічні процеси організму, то воно може ускладнити ефективне спалювання калорій.

Тому варто намагатися випивати щонайменше вісім склянок води на день. Для ще кращих результатів у схудненні намагайтеся випивати велику склянку води перед їжею.

Реклама

Раніше ми писали про дієту за групою крові. Вона набула популярності завдяки книзі доктора Пітера Д’Адамо «Eat Right 4 Your Type». Вона базується на теорії, що люди з різною групою крові мають різні потреби в харчуванні і що певні продукти можуть бути корисними або шкідливими залежно від вашої групи крові.