Не тільки схуднете: чому варто їсти гарбуз

Гарбуз

З гарбуза можна приготувати практично все: і страви з м’ясом, і торти, і навіть варення. Саме тому цей овоч такий незамінний на нашій кухні, адже якщо захочеться чогось солодкого на дієті, то гарбуз може стати гарною альтернативою.

Він містить вітаміни С, В, А, D і навіть T (який знайомий нам набагато менше, але позитивно позначається на обміні речовин), а також фолієву кислоту.

Якщо ж є проблеми з кишківником чи інсуліновою резистентністю, варто вживати гарбуз у необхідній кількості, тому що в його складі є пектин, який допомагає відновити роботу кишкової мікрофлори. Крім пектину, в ньому також міститься каротиноід (або вітамін А), який допомагає вирішити проблему сухості та тьмяності обличчя.

Які ще переваги вживання гарбуза

Корисний для профілактики раку. Гарбузи містять антиоксиданти, як-от альфа-каротин, бета-каротин і бета-криптоксантин. Вони можуть нейтралізувати вільні радикали, не даючи їм пошкоджувати клітини.

Підвищує імунітет. Гарбуз багатий на поживні речовини, які можуть зміцнити вашу імунну систему. Він містить багато бета-каротину, який організм перетворює на вітамін А.

Корисний для зору. Гарбуз багатий на поживні речовини, які пов’язані з міцним зором.

Сприяє схудненню. Гарбуз вважається продуктом з високим вмістом поживних речовин. Це означає, що він неймовірно низькокалорійний, незважаючи на велику кількість поживних речовин. Насправді гарбуз містить менше 50 калорій на чашку.

Корисний для здоров’я серця. Гарбуз містить різноманітні поживні речовини, які можуть покращити здоров’я серця. У ньому багато калію, вітаміну С та клітковини, які пов’язані з користю для серця.

