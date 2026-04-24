Не цукор: стоматолог назвав несподівану причину карієсу та два засоби, які нищать емаль

Досвідчений американський стоматолог Марк Берхенн, який понад 40 років практикує в Кремнієвій долині, поділився списком дієвих, але «ненудних» лайфхаків для здоров’я ротової порожнини. Автор популярного блогу Ask the Dentist застерігає: деякі звичні продукти, якими ми користуємося щодня, насправді руйнують наші зуби.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Головні вороги вашої усмішки

Доктор Берхенн закликає негайно відмовитися від двох популярних категорій товарів:

Ополіскувачі на основі спирту: спирт пересушує слизову оболонку, знищуючи слину, яка природним чином контролює бактерії. Це не лише шкодить зубам, а й робить запах з рота ще гіршим у довгостроковій перспективі.

Пасти з олією перцевої м’яти: хоча цей інгредієнт часто зустрічається в «натуральних» пастах, він діє як потужний антисептик, що вбиває все підряд — і шкідливі, і корисні бактерії, порушуючи мікробіом рота та кишечника.

Дешеві лайфхаки, що працюють

Натомість лікар радить звернути увагу на прості та доступні засоби, які можна знайти у будь-якому супермаркеті:

«Правило 3-3-3» від зубного болю: якщо ви не можете потрапити до лікаря негайно, прийміть 3 таблетки ібупрофену 3 рази на день протягом максимум 3 днів. Це допоможе зняти запалення, проте лікар наголошує: «Біль ніколи не минає сам по собі, це лише спосіб не збожеволіти в очікуванні візиту».

Сіль проти стоматиту: замість дорогих гелів використовуйте перенасичений сольовий розчин (сіль додають у теплу воду, доки вона не перестане розчинятися). Полоскання 4–5 разів на день прискорить загоєння виразок.

Оцет для ретейнерів та кап: щоб позбутися неприємного запаху від ортодонтичних конструкцій, просто замочіть їх у розчині білого оцту з водою.

Головний винуватець карієсу — не цукор

Найбільш несподіваною заявою доктора Берхенна стало твердження, що головною причиною карієсу є ротове дихання, а не солодощі.

«Дихання ротом пересушує емаль. Слина — це ваш головний захисник, вона нейтралізує кислоти. Немає слини — є карієс», — пояснює стоматолог.

Для боротьби з цією проблемою він рекомендує використовувати звичайний сольовий спрей для носа перед сном, щоб забезпечити вільне дихання носом та природне зволоження зубів протягом всієї ночі.

