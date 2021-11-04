Не усі одужалі від COVID-19 українці зможуть отримати цифровий сертифікат: чому і кого це стосується

Не усі одужалі від COVID-19 українці зможуть отримати цифровий сертифікат: чому і кого це стосується

Цифровий "ковід"-сертифікат буде двох видів: внутрішній та міжнародний.

З наступного тижня в Україні з'явиться сертифікат про одужання від коронавірусної інфекції. Він буде двох видів: внутрішній та міжнародний. Однак не усі українці зможуть його отримати.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чому і кого це торкнеться.

За інформацією МОЗ, цей сертифікат буде доступний лише для тих, у кого лікар встановив COVID-19 від моменту запуску функціоналу нового сертифікату. Якщо ваш діагноз був встановлений до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 році чи раніше у 2021 році, то ви не зможете згенерувати його. Також не отримають цифровий COVID-сертифікат ті українці, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря. Оскільки медичний працівник не вніс дані про хворобу в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Зазначимо, цей сертифікат можна буде згенерувати в застосунку або на порталі "Дія" через 15 днів після підтвердження лікарем діагнозу COVID-19 в електронній системі охорони здоров’я. Документ буде доступним для генерації та чинним протягом 90 днів.

Читайте також:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання