Не варто купувати ці сорти сиру: вони містять штучні фосфати й небезпечні консерванти

Які види сиру можуть спровокувати розвиток захворювання серця, судин та кісток.
Не кожен вид сиру може бути корисним для здоров’я, бо деякі з них містять у своєму складі небезпечні інгредієнти. Розповідаємо, які сорти сирів краще оминати, щоб не спричинити ризик захворювання серця чи кишківника.
Які сорти сирів можуть бути небезпечними для здоров’я
- Плавлений сир для тостів. Такий продукт не можна назвати повноцінним сиром. Він містить ряд шкідливих добавок, які несуть загрозу для здоров’я. Наприклад, у ньому є фосфати, які можуть спричинити хвороби серця, кісток та кишківника. Тому цей продукт не варто вживати.
- Сири з низькою жирністю. Замість жиру у такі продукти додають різноманітні замінники, консерванти і стабілізатори, які є вкрай шкідливими для організму. Замість нього краще вживати соєвий сир тофу, який містить безліч корисних мікроелементів, що позитивно впливають на здоров’я.
- Сир зі зниженим вмістом натрію. Цей важливий макроелемент бере участь у підтримці клітинного гомеостазу, регуляції рідини в крові та клітинах. Також забезпечує належне проходження нервових імпульсів. А коли виробник прибирає з продукту один з основних важливих елементів, значить, там буде щось інше, і не факт, що корисне для організму. Тому сир зі зниженим вмістом натрію не принесе жодної користі для здоров’я.
- Солодкий сир. Такий сир сам по собі не несе жодної загрози для здоров’я. Але його не можна вживати тим, хто дотримується правильного збалансованого харчування. А ще він містить штучні підсолоджувачі й доданий цукор, які можуть спровокувати розвиток захворювання на діабет та онкологію.
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