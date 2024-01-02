Не варто їсти багато цієї зелені, вона може стати небезпечною для здоров’я

Так, зелень має велику кількість вітамінів, мінералів та сполук, без яких нашому організму не обійтися. До того ж, як не приправити кропом смачний суп чи салат? Втім, є види зелені, якими не варто зловживати, бо вони можуть спричинити загострення різноманітних захворювань.

Яка зелень може бути небезпечною для здоров'я: повний список

Петрушка. Її не можна додавати в їжу тим, хто має проблеми з нирками та сечовивідною системою. Оскільки у тандемі з олією, майонезом чи іншими соусами петрушка виділяє нітрати, які можуть спричинити загострення хвороби нирок. Нею можна просто притрусити готову страву, тоді вона буде поживною для організму.

Її не можна додавати в їжу тим, хто має проблеми з нирками та сечовивідною системою. Оскільки у тандемі з олією, майонезом чи іншими соусами петрушка виділяє нітрати, які можуть спричинити загострення хвороби нирок. Нею можна просто притрусити готову страву, тоді вона буде поживною для організму. Кріп. Тут також є кілька протипоказань. Цю зелень не варто додавати в їжу тим, хто має низький тиск, часті запаморочення та судоми. Вагітним жінкам лікарі рекомендують також не зловживати кропом.

Тут також є кілька протипоказань. Цю зелень не варто додавати в їжу тим, хто має низький тиск, часті запаморочення та судоми. Вагітним жінкам лікарі рекомендують також не зловживати кропом. Базилік. Ця зелень протипоказана тим, хто має проблеми підвищеної кислотності шлунку та захворювання на гастрит.

Ця зелень протипоказана тим, хто має проблеми підвищеної кислотності шлунку та захворювання на гастрит. Чебрець. Медики забороняють додавати цю приправу в їжу дітям до двох років, рекомендують утриматися від неї вагітним жінкам. Багато чаю з чебрецем також не варто пити, бо це може спровокувати безсоння.

Медики забороняють додавати цю приправу в їжу дітям до двох років, рекомендують утриматися від неї вагітним жінкам. Багато чаю з чебрецем також не варто пити, бо це може спровокувати безсоння. М’ята. Якщо є проблема заниженого тиску, м’ятні напої не варто пити. Також не слід вживати м’яту дітям до трьох років і вагітним жінкам. Лікарі не рекомендують пити чаї з м’ятою хворим на гастрит.

Якщо є проблема заниженого тиску, м’ятні напої не варто пити. Також не слід вживати м’яту дітям до трьох років і вагітним жінкам. Лікарі не рекомендують пити чаї з м’ятою хворим на гастрит. Шпинат. Всім, хто має подагру, ревматизм, виразку шлунку заборонено їсти шпинат. Оскільки він містить велику кількість щавлевої кислоти. До того ж, може спровокувати загострення циститу, сечокам’яної і жовчнокам’яної хвороби.

Всім, хто має подагру, ревматизм, виразку шлунку заборонено їсти шпинат. Оскільки він містить велику кількість щавлевої кислоти. До того ж, може спровокувати загострення циститу, сечокам’яної і жовчнокам’яної хвороби. Кінза і насіння коріандру. Всі, хто має цукровий діабет, виразку шлунку, гастрит, проблеми із серцево-судинною системою, повинні утриматися від цієї зелені. Кінза може стати причиною ослаблення потенції у чоловіків, а в жінок порушити місячний цикл.

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