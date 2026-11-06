Не весь жир шкодить організму: вчені виявили несподіваний зв’язок із психічним здоров’ям

Бура жирова тканина допомагає організму зігрітись та покращує настрій / © Фото з відкритих джерел

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Жирова тканина не завжди лише накопичує енергію та сприяє збільшенню маси тіла. В організмі людини є також бура жирова тканина, яка, навпаки, витрачає енергію для вироблення тепла. Нове дослідження виявило, що її наявність може бути пов’язана не лише з кращим метаболічним здоров’ям, а й із меншою поширеністю психічних розладів.

Про це повідомляє ScienceAlert із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Nature.

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Як бура жирова тканина пов’язана з депресією

Міжнародна команда науковців проаналізувала медичні дані 101 243 пацієнтів онкологічного центру Memorial Sloan Kettering у Нью-Йорку. Вони вивчили результати ПЕТ/КТ-сканувань, які проводили з медичних причин, а також діагнози та інформацію про призначені препарати.

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На знімках шукали буру жирову тканину, яка накопичує глюкозу та виробляє тепло у відповідь на холод. Після порівняння груп із подібними віком, статтю, індексом маси тіла та температурою довкілля з’ясувалося, що депресивні епізоди фіксували у 5,4% людей із виявленою бурою жировою тканиною та у 8,2% тих, у кого її не побачили.

Тривожні розлади також рідше діагностували серед пацієнтів із бурим жиром. Після врахування додаткових чинників, зокрема куріння, типу та стадії онкологічного захворювання й лікування, шанси мати діагноз депресивного епізоду в цій групі були на 32% нижчими, а тривожного розладу — на 22%.

Науковці також застосували штучний інтелект для оцінювання кількості та активності бурої жирової тканини приблизно у 8700 пацієнтів. Вищу її активність, особливо в ділянці пахв, пов’язали з кращими метаболічними та серцево-судинними показниками. Водночас цей аналіз не доводив прямого впливу активності бурого жиру на настрій.

Чому цей жир може бути корисним

На відміну від білої жирової тканини, яка переважно зберігає енергію, бура допомагає організму виробляти тепло. Вона міститься, зокрема, в ділянці шиї, біля ключиць, у верхній частині грудної клітки та під пахвами. Її клітини багаті на мітохондрії, які й надають тканині характерного коричневого кольору.

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У людей, у яких виявили буру жирову тканину, також зафіксували нижчі показники глюкози та глікованого гемоглобіну, менше тригліцеридів і певних маркерів запалення. Саме кращий метаболічний профіль і здоровіший розподіл жиру в організмі можуть частково пояснювати зв’язок із психічним здоров’ям.

Ендокринолог Рокфеллерівського університету Ніколас Гомес-Баной назвав це найбільш імовірним поясненням результатів. Водночас дослідники не встановили, чи активна бура жирова тканина впливає на психічний стан, чи загалом здоровіший метаболізм сприяє одночасно її збереженню та кращому самопочуттю.

Чи може активація бурого жиру допомогти від депресії

Науковці також вивчили медичні записи людей, які приймали різні препарати. Зокрема, серед пацієнтів, які використовували антидепресанти групи СІЗЗС, буру жирову тканину виявляли рідше. Це узгоджується з попередніми дослідженнями, які свідчили, що такі препарати можуть знижувати її активність.

Окремо команда дослідила вплив препарату лозартан, який застосовують для лікування високого кров’яного тиску. В експериментах із клітинами бурої жирової тканини та мишами він підвищував її активність і витрати енергії. Однак ці досліди не перевіряли вплив препарату на депресію чи тривожність.

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Автори наголошують, що робота була ретроспективною, тому встановлює лише статистичні зв’язки, а не причинно-наслідкову залежність. Крім того, всі учасники були пацієнтами онкологічного центру, а понад три чверті людей у порівнюваних групах становили жінки. Вплив типу пухлини та лікування також не вдалося повністю виключити.

Дослідники вважають, що майбутні клінічні випробування способів активації бурої жирової тканини мають окремо оцінювати зміни психічного стану учасників.

Нагадаємо, вчені назвали напій, який допомагає покращити настрій і психічне здоров’я — і це не алкоголь. Щоденне вживання склянки свіжого фруктового соку або смузі може позитивно впливати на психічне здоров’я та знижувати прояви депресії.

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