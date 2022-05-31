Не відкладайте бажання кинути курити на завтра: сьогодні Всесвітній день без тютюну

Тютюнопаління щороку вбиває понад 8 млн людей по всьому світі. Це офiцiйнi дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Навіть якщо вас, як курця, ця цифра не бентежить, то є ще одна статистика ВООЗ: майже половина дітей у світі регулярно вдихає забруднене тютюновим димом повітря в громадських місцях.
Викурюючи сигарету чи вейп, кальян чи електронну сигарету, ви наражаєте на небезпеку не тільки себе, а й рідних, друзів чи близьких, повідомляють фахівці.
Сьогодні, у Всесвітній день без тютюну, МОЗ закликає: не відкладайте бажання кинути курити на «завтра», на «понеділок» чи «новий рік»; не використовуйте підміну понять на кшталт «шкода від елеткронних сигарет менша» або «я можу відмовитися від куріння хоч завтра».
Зробіть це, відмовтеся від куріння загалом, зробіть свій вклад у власне здоров'я.
Публікуємо поради, які допоможуть позбутися шкідливої звички:
- Знайдіть для себе вагому мотивацію
- Встановіть дату відмови від куріння та створіть чіткий план дій
- Включіть до свого раціону більше корисних продуктів та додайте фізичної активності
- Позбавтеся усіх предметів, які нагадують вам про куріння
- Заручіться підтримкою, знайдіть однодумців, обговоріть свій план і прогрес з родичами і друзям