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Не відкладайте бажання кинути курити на завтра: сьогодні Всесвітній день без тютюну

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Не відкладайте бажання кинути курити на завтра: сьогодні Всесвітній день без тютюну

Фото: pixabay.com

Тютюнопаління щороку вбиває понад 8 млн людей по всьому світі. Це офiцiйнi дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Навіть якщо вас, як курця, ця цифра не бентежить, то є ще одна статистика ВООЗ: майже половина дітей у світі регулярно вдихає забруднене тютюновим димом повітря в громадських місцях.

Викурюючи сигарету чи вейп, кальян чи електронну сигарету, ви наражаєте на небезпеку не тільки себе, а й рідних, друзів чи близьких, повідомляють фахівці.

Сьогодні, у Всесвітній день без тютюну, МОЗ закликає: не відкладайте бажання кинути курити на «завтра», на «понеділок» чи «новий рік»; не використовуйте підміну понять на кшталт «шкода від елеткронних сигарет менша» або «я можу відмовитися від куріння хоч завтра».

Зробіть це, відмовтеся від куріння загалом, зробіть свій вклад у власне здоров'я. 

Публікуємо поради, які допоможуть позбутися шкідливої звички:

  • Знайдіть для себе вагому мотивацію
  • Встановіть дату відмови від куріння та створіть чіткий план дій
  • Включіть до свого раціону більше корисних продуктів та додайте фізичної активності
  • Позбавтеся усіх предметів, які нагадують вам про куріння
  • Заручіться підтримкою, знайдіть однодумців, обговоріть свій план і прогрес з родичами і друзям

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