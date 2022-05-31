Не відкладайте бажання кинути курити на завтра: сьогодні Всесвітній день без тютюну

Не відкладайте бажання кинути курити на завтра: сьогодні Всесвітній день без тютюну

Тютюнопаління щороку вбиває понад 8 млн людей по всьому світі. Це офiцiйнi дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Навіть якщо вас, як курця, ця цифра не бентежить, то є ще одна статистика ВООЗ: майже половина дітей у світі регулярно вдихає забруднене тютюновим димом повітря в громадських місцях.

Викурюючи сигарету чи вейп, кальян чи електронну сигарету, ви наражаєте на небезпеку не тільки себе, а й рідних, друзів чи близьких, повідомляють фахівці.

Сьогодні, у Всесвітній день без тютюну, МОЗ закликає: не відкладайте бажання кинути курити на «завтра», на «понеділок» чи «новий рік»; не використовуйте підміну понять на кшталт «шкода від елеткронних сигарет менша» або «я можу відмовитися від куріння хоч завтра».

Зробіть це, відмовтеся від куріння загалом, зробіть свій вклад у власне здоров'я.

Публікуємо поради, які допоможуть позбутися шкідливої звички:

Знайдіть для себе вагому мотивацію

Встановіть дату відмови від куріння та створіть чіткий план дій

Включіть до свого раціону більше корисних продуктів та додайте фізичної активності

Позбавтеся усіх предметів, які нагадують вам про куріння

Заручіться підтримкою, знайдіть однодумців, обговоріть свій план і прогрес з родичами і друзям

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