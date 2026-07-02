Не все м’ясо безпечне: які продукти експерти не радять купувати в супермаркеті

М’ясо / © Pixabay

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Більшість українців купують м’ясо саме у супермаркетах, адже це швидко та зручно. Водночас досвідчені м’ясники наголошують: окремі види м’яса краще обирати у спеціалізованих крамницях, де їх готують безпосередньо перед продажем та ретельніше контролюють якість.

Про це пише Egeszseg Kalauz.

За словами експертів, особливо це стосується:

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фаршу;

витриманої яловичини;

м’яса на кістці;

паштетів і теринів;

субпродуктів.

Саме ці продукти найбільше залежать від свіжості, правильного зберігання та професійної обробки.

Чому особливу увагу варто звернути на фарш

Фарш є одним із найчутливіших продуктів. Після подрібнення площа контакту м’яса з повітрям збільшується, що створює сприятливі умови для розвитку бактерій у разі порушення температурного режиму.

У спеціалізованих м’ясних магазинах його нерідко готують безпосередньо на прохання покупця, що забезпечує максимальну свіжість і дозволяє контролювати склад та жирність продукту.

Експерти пояснюють, що напис «витримана» ще не означає однакову якість.

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У супермаркетах найчастіше використовують технологію вологої витримки у вакуумній упаковці. У професійних м’ясних крамницях нерідко застосовують суху витримку, яка триває довше, але забезпечує більш насичений смак та іншу структуру м’яса.

На що звернути увагу під час покупки

Фахівці радять перевіряти:

цілісність упаковки;

термін придатності;

температуру зберігання;

природний колір продукту;

відсутність неприємного запаху;

кількість рідини всередині упаковки.

Якщо упаковка пошкоджена або на її дні накопичилося багато рідини, від покупки краще відмовитися.

Експерти наголошують: це не означає, що м’ясо із супермаркетів є неякісним. Великі торговельні мережі працюють за суворими правилами безпечності харчових продуктів.

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Втім, для окремих категорій — насамперед фаршу, субпродуктів, м’яса на кістці та витриманої яловичини — перевагою спеціалізованих м’ясних магазинів є швидший обіг продукції, можливість індивідуальної обробки та кращий контроль свіжості.

Фахівці нагадують, що безпечність м’яса залежить не лише від місця покупки.

Після придбання його потрібно якнайшвидше покласти до холодильника, уникати контакту сирого м’яса з готовими продуктами, використовувати окрему дошку для нарізання, а фарш і м’ясо птиці обов’язково ретельно термічно обробляти. Саме правильне зберігання, гігієна та достатнє приготування допомагають мінімізувати ризик харчових отруєнь.

Нагадаємо, оброблене м’ясо (ковбаси, сосиски, паштети, бекон) може шкодити здоров’ю кишківника через високий вміст солі, жирів та добавок. Воно негативно впливає на мікробіом і може спричиняти дискомфорт. Дієтологи радять частіше обирати свіже м’ясо, рибу та рослинні джерела білка, а також звертати увагу на склад продуктів.

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