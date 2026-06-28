Не випльовуйте гроші: чому стоматологи забороняють полоскати рот після чищення зубів

Неправильне чищення зубів може завдати більше шкоди ніж користі / © Pexels

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Під час щоденного догляду за зубами більшість людей припускається критичних помилок, які з часом серйозно пошкоджують емаль та ясна. Ці звичні, але абсолютно хибні рухи, неправильний час для процедури та ігнорування базових правил стають головними причинами розвитку карієсу.

Про це пише Egészség Kalauz.

Небезпека ранкового чищення та полоскання

Найпоширенішою помилкою є чищення зубів одразу після сніданку, коли кислоти з їжі тимчасово розм’якшують захисний шар. Якщо в цей момент почати активно працювати щіткою, можна буквально стерти власну зубну емаль. Фахівці радять проводити процедуру одразу після пробудження або чекати щонайменше пів години після ранкового прийому їжі.

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Іншою критичною звичкою є ретельне полоскання рота водою після завершення процедури. Таким чином людина просто вимиває в раковину корисний шар фтору, який мав би зміцнювати зуби та захищати їх від руйнування. Правильний метод полягає в тому, щоб лише виплюнути зайву піну від пасти і утриматися від пиття протягом п’ятнадцяти хвилин.

Правильна техніка та тривалість

Багато хто помилково вважає, що сильне натискання на щітку та інтенсивні горизонтальні рухи забезпечують краще очищення. Насправді агресивне тертя невідворотно пошкоджує ясна та призводить до підвищеної чутливості зубних шийок. Інструмент потрібно тримати під кутом сорок п’ять градусів і виконувати м’які кругові або вимітальні рухи.

Для ідеальної гігієни також критично важливо щодня використовувати зубну нитку, оскільки звичайна щітка очищує лише шістдесят відсотків поверхні. Крім того, сама процедура має тривати не менше двох хвилин, охоплюючи всі ділянки ротової порожнини. Наприкінці чищення лікарі наполегливо рекомендують обов’язково видаляти наліт із язика, де накопичуються бактерії.

Заміна щітки та приховані загрози

Навіть найякісніша зубна щітка втрачає свою ефективність, тому її потрібно змінювати щонайменше раз на три місяці. Позачергова заміна інструмента також є обов’язковою після перенесених інфекційних захворювань, таких як грип чи ангіна. Зношені щетинки не лише погано вичищають залишки їжі, а й стають небезпечним розсадником шкідливих мікроорганізмів.

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Окрему загрозу для здоров’я зубів становить сухість у роті, адже слина є найважливішою природною системою захисту. Вона ефективно нейтралізує кислоти, змиває залишки їжі та перешкоджає розмноженню небезпечних бактерій. Щоб підтримувати достатнє зволоження, фахівці радять пити багато чистої води та мінімізувати вживання вуглеводних перекусів протягом дня.

Нагадаємо, стоматолог назвав несподівану причину карієсу та два засоби, які нищать зубну емаль. Водночас лікар порадив, використовувати звичайні оцет та сіль для догляду за ротовою порожниною.

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