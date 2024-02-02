Не їжте це на вечерю: найгірші страви для людей за 50, чим краще замінити

Після 50 років метаболізм починає сповільнюватися, тому ця їжа перед сном може завдати шкоди як здоров’ю, так і спричинити проблему зайвої ваги.

Щоб уникнути проблем із кишківником і не набрати зайвих кілограмів, лікарі рекомендують уважно ставитися до свого раціону. Медики назвали ті продукти, які не варто їсти перед сном, і ті, які ідеально підійдуть для вечері. Розповідаємо, що краще їсти людям за 50 на вечерю, а від яких страв краще взагалі відмовитися, щоб не нашкодити здоров’ю.

Як харчуватися ввечері: основні правила

Вечеря повинна бути не раніше, ніж через 5 годин після обіду і за три години до сну. Після вечірнього приймання їжі краще прогулятися, а не лежати на дивані.

Щоб їжа правильно засвоїлася і не перетворилася на зайві кілограми, слід відмовитися від крохмалистих продуктів та простих вуглеводів. Це значить, що на вечерю не можна їсти картоплю, макарони, вареники, рис, випічку та солодощі.

Не слід зловживати солоними, гострими, жирними і смаженими продуктами, оскільки може бути безсоння.

На вечерю також не можна їсти повністю білкову їжу, бо вона не втамовує голод, тому вночі можна прокинутися голодними.

Не слід вживати важко засвоювані низькокалорійні продукти. До таких належать бобові, цибуля, капуста, яблука, чорний хліб, пиво, газовані напої, незбиране молоко. Вони спричиняють процеси бродіння в організмі, здуття й метеоризм.

Складаючи свій раціон, варто орієнтуватися на пори року. У спеку краще їсти салати і невелику кількість м’яса, а взимку вечеря повинна бути гарячою та ситнішою.

Які продукти можна їсти на вечерю

Вечеря має бути збалансованою і містити в своєму складі білки, вітаміни й клітковину. До таких продуктів належить:

яловичина, курятина, індичка, риба, що приготовані на пару;

овочі – салати, рагу, варені та запечені;

кисломолочні нежирні продукти;

легкий суп, вівсянка чи гречка, омлет;

фруктами не слід зловживати, бо вони можуть стати причиною здуття через великий вміст цукру.

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