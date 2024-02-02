Не їжте це на вечерю: найгірші страви для людей за 50, чим краще замінити

Після 50 років метаболізм починає сповільнюватися, тому ця їжа перед сном може завдати шкоди як здоров’ю, так і спричинити проблему зайвої ваги.
Щоб уникнути проблем із кишківником і не набрати зайвих кілограмів, лікарі рекомендують уважно ставитися до свого раціону. Медики назвали ті продукти, які не варто їсти перед сном, і ті, які ідеально підійдуть для вечері. Розповідаємо, що краще їсти людям за 50 на вечерю, а від яких страв краще взагалі відмовитися, щоб не нашкодити здоров’ю.
Як харчуватися ввечері: основні правила
- Вечеря повинна бути не раніше, ніж через 5 годин після обіду і за три години до сну. Після вечірнього приймання їжі краще прогулятися, а не лежати на дивані.
- Щоб їжа правильно засвоїлася і не перетворилася на зайві кілограми, слід відмовитися від крохмалистих продуктів та простих вуглеводів. Це значить, що на вечерю не можна їсти картоплю, макарони, вареники, рис, випічку та солодощі.
- Не слід зловживати солоними, гострими, жирними і смаженими продуктами, оскільки може бути безсоння.
- На вечерю також не можна їсти повністю білкову їжу, бо вона не втамовує голод, тому вночі можна прокинутися голодними.
- Не слід вживати важко засвоювані низькокалорійні продукти. До таких належать бобові, цибуля, капуста, яблука, чорний хліб, пиво, газовані напої, незбиране молоко. Вони спричиняють процеси бродіння в організмі, здуття й метеоризм.
- Складаючи свій раціон, варто орієнтуватися на пори року. У спеку краще їсти салати і невелику кількість м’яса, а взимку вечеря повинна бути гарячою та ситнішою.
Які продукти можна їсти на вечерю
Вечеря має бути збалансованою і містити в своєму складі білки, вітаміни й клітковину. До таких продуктів належить:
- яловичина, курятина, індичка, риба, що приготовані на пару;
- овочі – салати, рагу, варені та запечені;
- кисломолочні нежирні продукти;
- легкий суп, вівсянка чи гречка, омлет;
- фруктами не слід зловживати, бо вони можуть стати причиною здуття через великий вміст цукру.
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