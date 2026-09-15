Не їжте це щодня: 7 продуктів, які можуть посилювати запалення в організмі

7 продуктів, які можуть посилювати запалення в організмі / © Associated Press

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Запалення не завжди означає проблему зі здоров’ям. Це один із захисних механізмів організму, який допомагає йому реагувати на інфекції та травми. Інша річ — хронічне запалення низького ступеня, яке може зберігатися тривалий час. Його пов’язують, зокрема, із серцево-судинними захворюваннями та діабетом 2 типу.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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Харчові звички також можуть мати значення. Проте немає підстав вважати, що одна порція певної їжі одразу призведе до хронічного запалення. Значно важливіше, які продукти переважають у щоденному меню та як часто людина їх їсть.

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До продуктів, кількість яких у раціоні варто контролювати, належить оброблене м’ясо. Ковбаси, салямі, бекон і хот-доги часто містять багато солі та насичених жирів. Раціон із великою кількістю такого м’яса дослідження пов’язували із запаленням, а його регулярне споживання — з підвищеним ризиком низки хронічних захворювань. Частину таких продуктів можна замінити рибою, бобовими або нежирним м’ясом.

Ще одне джерело — солодкі напої. Газована вода, енергетики та підсолоджений холодний чай дають змогу за короткий час спожити багато доданого цукру, не отримавши такого насичення, як від твердої їжі. Їхнє регулярне вживання пов’язують зі збільшенням ваги, діабетом 2 типу та серцево-судинними захворюваннями. Високе споживання доданого цукру також пов’язане з процесами, які можуть сприяти хронічному запаленню низького ступеня.

Схожа проблема стосується тортів, печива, пончиків та іншої солодкої випічки. Тут поєднуються одразу кілька особливостей: багато доданого цукру, рафінованих вуглеводів і насичених жирів та мало клітковини. Особливо це має значення, якщо солодка випічка стає звичним сніданком або щоденним перекусом.

Окремо варто звернути увагу на рафіновані зернові продукти, зокрема білий хліб і деякі види випічки. Після оброблення в них залишається менше клітковини, ніж у цільнозернових аналогах. Вона потрібна для роботи кишківника, а також є їжею для частини корисних мікроорганізмів кишкового мікробіому. Тому в раціоні можна частіше використовувати овес, булгур, коричневий рис і цільнозерновий хліб.

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До переліку потрапляє і їжа, смажена у великій кількості олії — наприклад, картопля фрі, паніровані страви та смажений фастфуд. Вона зазвичай має високу енергетичну цінність, а за дуже високої температури під час приготування можуть утворюватися різні сполуки. Водночас самі жири виключати з меню не потрібно: оливкова олія, горіхи, насіння та деякі види риби є джерелами ненасичених жирів.

Ще одна велика група — ультраоброблені продукти. До неї можуть входити деякі чіпси, снеки, солодощі, готові страви та солодкі пластівці. Високе споживання такої їжі пов’язували з вищими показниками запальних біомаркерів. Однак робити висновок, що будь-який ультраоброблений продукт безпосередньо спричиняє запалення, не можна. Продукти цієї категорії сильно відрізняються між собою, тому важливими залишаються їхній склад і харчова цінність.

Зрештою, значення має і кількість червоного м’яса. Воно містить білок, залізо та вітамін B12, тому повністю відмовлятися від нього не обов’язково. Проте регулярне споживання великих порцій, особливо разом з обробленим м’ясом, не є найкращим варіантом для профілактики хронічних захворювань. Частину червоного м’яса можна замінити рибою, квасолею, сочевицею та іншими бобовими.

Водночас називати окрему їжу безпосередньою причиною хронічного запалення було б неправильно. На нього можуть впливати також куріння, тривалий стрес, нестача сну, малорухливий спосіб життя, ожиріння та деякі захворювання.

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Тому замість суворої заборони окремих продуктів варто звертати увагу на раціон загалом. Його основу можуть становити овочі, фрукти, бобові, цільнозернові продукти, горіхи, насіння та риба.

Нагадаємо, раніше експерти назвали п’ять видів хлібу, які вважаються найкориснішим для здоров’я.

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