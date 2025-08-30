Небезпечна хвороба, яка передається укусами комарів, поширюється світом

Комар / © Associated Press

Експерти охорони здоров’я попереджають про тривожне поширення захворювання, яке викликає вірус чикунгунья, що передається через укуси комарів. Ця хвороба може спричиняти біль роками, викликаючи лихоманку та біль у суглобах.

Про це повідомляє видання Mirror.

Вірус почав поширюватися на півдні Китаю, але органи охорони здоров’я Великої Британії також повідомляють про сплеск випадків захворювання у країні порівняно з минулим роком.

Згідно з останніми повідомленнями, у Китаї зареєстровано близько 10 000 випадків захворювання, при цьому найбільше — в містах Фошань і Гуанчжоу сильно постраждали.

Вважається, що цьогорічний сильний мусон спричинив повінь, яка перетворила дощову воду на калюжі каламутної та стоячої води, що стало родючим ґрунтом для розмноження комарів, що сприяло поширенню хвороби.

Який перебіг хвороби

Ця хвороба характеризується такими симптомами, як біль у суглобах, набряк, біль у м’язах, нудота, висип та втома. Більшість людей, інфікованих чикунгунією, повністю одужують протягом одного-двох тижнів, але біль у суглобах може тривати місяцями або навіть роками. До 12 відсотків пацієнтів відчувають дискомфорт протягом трьох років після зараження.

Серйозні ускладнення трапляються рідко, але хвороба може бути навіть смертельною. Це особливо стосується дуже молодих людей, людей похилого віку та тих, хто має інші супутні захворювання.

Чи є загроза для Європи

Згідно з даними Агентства з охорони здоров’я Великої Британії (UKHSA), в Англії за період з січня по червень цього року було зареєстровано загалом 73 випадки захворювання. Зростання на 170 відсотків перевищує 27 зареєстрованих випадків за аналогічний період 2024 року.

Переважно випадки захворювання фіксуються у британців, які повертаються з подорожей у Південно-Східній Азії.

«Існує лише два види комарів, які передають цю хворобу, і наразі вони не поширені у Великій Британії. Це пояснюється тим, що наш клімат загалом не підходить для їхнього виживання та розмноження. Тому наразі немає ризику подальшої передачі чикунгунії у Великій Британії», — заспокоюють у британському Агентстві з охорони здоров’я.

Нагадаємо, в липні ВООЗ попередила про серйозну загрозу нового масштабного розповсюдження вірусу чикунгунья, який передається через укуси комарів. Це захворювання спричинило зростання кількості заражень у низці регіонів світу.