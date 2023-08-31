Небезпечна краса: чому не варто використовувати протерміновану косметику

Так хочеться нанести залишки свого улюбленого крему на обличчя, термін дії якого давно вже минув. Але тут варто задуматися: чи не зашкодить такий косметичний засіб шкірі обличчя. Адже косметика, яка має актуальний термін придатності, гарантує здоров’я та красу для вашої шкіри. А використовуючи протерміновані продукти, можна наразитися на висипання, алергічні реакції та інфекцію.

Чи можна користуватися косметикою, у якої минув термін придатності?

Якщо виробник пише термін придатності свого продукту, значить, він несе відповідальність за безпеку та ефективність косметичного засобу. Після закінчення терміну дії косметики виробник не може гарантувати вам, що продукт збереже свої корисні властивості та не зашкодить здоров’ю. Оскільки використання протермінованих засобів догляду може викликати різні проблеми зі шкірою, алергії та висипання. Особливо, коли косметика містить натуральні інгредієнти.

Однак деякі продукти все ж можна використовувати довше, це розсипчасті засоби: пудра та тіні. Але тут є умова: їх потрібно зберігати належим чином, у темному та прохолодному місці. Рідкі продукти, особливо на водній основі варто відразу викидати, щойно минув термін придатності. Оскільки у них дуже швидко розмножуються бактерії, що наносять шкоду здоров’ю шкіри.

Як правильно зберігати косметичні засоби

Якщо правильно зберігати косметику, то можна продовжити термін її дії та зберегти корисні властивості надовго. Тому варто дотримуватися деяких правил стосовно зберігання косметичних продуктів.

Косметику слід зберігати у прохолодному темному місці, щоб на неї не потрапляли сонячні промені.

Потрібно дотримуватися оптимальної температури зберігання – від 5 до 22 градусів. Не слід зберігати косметичні продукти біля радіаторів чи батарей, бо вони швидко зіпсуються.

Після використання косметичного засобу варто переконатися, що кришки ретельно закриті, щоб запобігти потраплянню пилу, бактерій та повітря.

Косметичні інструменти, якими наноситься косметика, повинні бути завжди чистими. Гігієна потрібна для того, щоб мікроби не потрапляли на шкіру.

Як визначити зіпсовану косметику: корисні поради

Якщо зберігати косметичні засоби неналежним чином, то вони можуть зіпсуватися ще до закінчення терміну придатності. Є декілька ознак, за якими можна визначити, що косметика вже зіпсована і її час викинути.

Змінилася текстура продукту: він став густим, твердим або занадто рідким.

Змінився колір чи запах.

Складники косметичного засобу розшарувалися або утворився осад.

На поверхні косметичного засобу з’явилася цвіль чи бульбашки.

Якщо ви помітили хоча б одну з таких ознак на своїй косметиці, її не варто більше використовувати, щоб не завдати собі шкоди. Потрібно слідкувати за терміном придатності продукту та дотримуватися рекомендацій щодо правильного зберігання. Тоді можна буде уникнути неприємних наслідків для здоров’я шкіри.

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