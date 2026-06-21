Небезпечна звичка на кухні: як у жінки з’явилися черв’яки в руці

Жінка готує вечерю / © www.freepik.com/free-photo

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Лікарі в Китаї провели незвичайну медичну операцію — з руки жінки, яка протягом року страждала на біль та набряк, дістали двох живих черв’яків довжиною близько 10 см.

Про це пише SCMP.

Медики припускають, що паразит міг потрапити під шкіру через порушення гігієни на кухні, і застерігають про ризики неправильного поводження з продуктами під час приготування їжі.

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Жінка на прізвище Ван звернулася до медиків через сильний біль і значну припухлість у руці. За її словами, ущільнення вперше з’явилося близько року тому, але поступово збільшувалося, поки не досягло розміру перепелиного яйця.

Зрештою, через інтенсивний біль жінка звернулася до Народної лікарні Шеньчженя в провінції Гуандун. Після обстеження лікарі виявили в ураженій ділянці двох паразитів.

Медики уточнили, що вилучені черв’яки є спарганумами — видом паразитів, які можуть потрапляти до організму людини та мігрувати тканинами. Їхня поява часто пов’язана з інфікуванням через забруднені продукти або воду.

Жінка розповіла, що часто готувала вдома жаб, використовуючи ту саму обробну дошку, на якій також нарізала інші продукти для вживання без термічної обробки.

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Лікарі вважають, що ніж і дошка могли бути забруднені цистами спарганума. Під час приготування холодних страв паразити могли потрапити на їжу, а далі — в організм.

«На відміну від інших паразитів, спаргануми не дозрівають до стадії дорослих особин у людському організмі; натомість вони просто переміщуються між різними тканинами», — пояснив анонімний лікар дерматологічного відділення лікарні в Шеньчжені.

Він додав, що паразити можуть проникати до підшкірної клітковини, м’язів, очей, грудної клітки, мозку та внутрішніх органів, а найчастішим симптомом є поява підшкірних ущільнень.

«Не дозволяйте недбалості на кухні стати лазівкою для паразитів», — попередив лікар.

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За словами медиків, використання однієї дошки для сирих і готових продуктів є поширеною практикою в Китаї, оскільки багато людей вважають, що звичайне миття достатнє для усунення ризиків.

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