Пізній сніданок може бути ознакою серйозних проблем зі здоров’ям: вчені пояснили чому

Сніданок / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Дослідження за участю майже трьох тисяч людей середнього та старшого віку з Великої Британії виявило цікавий зв’язок: у людей похилого віку, які снідали пізніше, ризик смерті був вищим. Водночас у молодих людей такої закономірності не виявили.

Про це опублікували в журналі Communications Medicine.

Науковці наголошують, що пізній сніданок навряд чи є прямою причиною ранньої смерті. Замість цього він може бути індикатором, що вказує на інші, приховані проблеми зі здоров’ям.

Реклама

Більш схильними до пізнього сніданку були люди з такими станами:

постійна втома;

тривожність і депресія;

проблеми із зубами чи яснами;

наявність двох або більше хронічних захворювань.

Отже, пізній сніданок, ймовірно, є наслідком цих проблем, а не їх причиною. Також науковці припускають, що у людей старшого віку погіршення сну призводить до пізнього пробудження, а це, своєю чергою, пов’язане з гіршим станом здоров’я.

Висновок: якщо ви помітили, що снідаєте пізніше, ніж зазвичай, і це супроводжується іншими проблемами зі здоров’ям, це може бути приводом звернутися до лікаря для обстеження.

Нагадаємо, ранок не обмежується звичними сніданками — є чимало незвичних, проте ситних і корисних страв, здатних підтримати ясність розуму та заряд енергії. Пропонуємо чотири оригінальні ідеї для ранкового меню, сповнені поживних складників.

Реклама

Солодкі пластівці на сніданок, на перший погляд, можуть здатися непоганим варіантом. Однак дослідження показують, що вони можуть викликати затуманення свідомості та погіршення довготривалої пам’яті.