Небезпечна звичка: вживання дуже гарячого чаю чи кави може потроїти ризик розвитку раку

Гаряча кава

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Багато хто починає свій день із чашки улюбленого чаю чи кави, проте температура гарячого напою може виявитися набагато важливішою, ніж дехто звизвчай уявляє. Десять років тому Міжнародне агентство з вивчення раку (IARC) класифікувало дуже гарячі напої з температурою понад 65°C як «імовірно канцерогенні для людини». Тоді експерти спиралися на дані щодо мате — трав’яного напою, популярного в Південній Америці, який часто п’ють дуже гарячим (до 70°C). Досі ж вплив гарячих напоїв нижчих температур на жителів Заходу залишався недостатньо вивченим.

Про це пише видання Science Alert.

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Щоб заповнити цю прогалину, епідеміологиня з Оксфордського університету Керен Папір разом із колегами проаналізувала дані двох масштабних британських когорт — Million Women Study та UK Biobank. Загалом дослідники обробили інформацію про 977 282 учасників, створивши наймасштабнішу на сьогодні роботу з вивчення зв’язку між гарячими напоями та раком стравоходу.

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Учасники обох досліджень відповідали на запитання про свої звички: скільки чашок чаю чи кави вони випивають щодня та яку температуру віддають перевагу («дуже гаряча», «гаряча», «тепла» тощо).

Результати показали, що учасники, які полюбляли «дуже гарячі» напої, мали у 3,17 раза вищий відносний ризик розвитку плоскоклітинної карциноми стравоходу (SCC) у порівнянні з тими, хто пив напої у «теплому» вигляді (з урахуванням частоти вживання). Ті ж, хто обирав просто «гарячі» напої, мали на 69% вищий ризик порівнянні з любителями теплих напоїв.

Крім того, аналіз продемонстрував зв’язок із кількістю випитого: люди, які споживали шість і більше гарячих напоїв на день, мали на 71% більший ризик SCC порівняно з тими, хто пив менш як шість порцій, незалежно від температури. Вибір між чаєм чи кавою не змінював ситуації, а додавання молока також суттєво не впливало на ризики, пов’язані з високою температурою.

Хоча це спостережне дослідження остаточно не доводить пряму причину, автори вважають, що зниження температури гарячих напоїв навіть на трохи могло б запобігти значній кількості випадків захворювання. За розрахунками вчених, якби люди, що п’ють дуже гарячі напої, перейшли на просто гарячі, це дозволило б щороку запобігати сотням випадків раку стравоходу лише у Великій Британії.

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Головним обмеженням дослідження стало те, що вчені спиралися на суб’єктивні оцінки учасників («дуже гарячо», «гарячо»), а не на точні вимірювання температури. Проте дослідники наголошують, що біологічним поясненням є термічна травма слизової оболонки, яка погіршує її цілісність і запускає канцерозні процеси, що підтверджується і лабораторними експериментами на тваринах.

Нагадаємо, каву часто звинувачують у зневодненні організму через кофеїн. Однак експерти пояснили, чи справді кава забирає рідину та чи можна враховувати її у щоденній нормі води.

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