Небезпечне схуднення: жінка пила лише воду 15 днів і отримала ураження мозку

Китаянка схудла на 20 кілограмів ціною власного здоров’я / © Pexels

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Жінка з провінції Хенань, яка побажала залишитися анонімною, вирішила випробувати на собі радикальну даоську методику голодування. Маючи зріст 160 сантиметрів та початкову вагу 70 кілограмів, вона досягла бажаного схуднення всього за кілька тижнів, однак зіткнулася з катастрофічними наслідками.

Про це пише South China Morning Post.

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Наслідки екстремальної дієти та діагноз

Невролог Сунь Гуйфан із Першої афілійованої лікарні Університету Чженчжоу діагностував у пацієнтки енцефалопатію Верніке, яка виникає внаслідок критичного дефіциту основних вітамінів і фолієвої кислоти в організмі. За словами лікаря, такий медичний стан зазвичай супроводжується сплутаністю свідомості, серйозними проблемами з рівновагою під час ходьби, розладами руху очей та погіршенням пам’яті. Медик особливо звернув увагу на те, що хода жінки стала нагадувати рухи пінгвіна, і суворо попередив, що цей тривожний симптом може залишитися з нею назавжди.

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Фахівець пояснив, що такий катастрофічний фізичний стан пацієнтки був спричинений виключно екстремальною дієтою, наголосивши на життєвій необхідності регулярного збалансованого харчування. Він вкотре нагадав, що будь-які неконтрольовані дієти та тривалі періоди голодування становлять величезну загрозу для здоров’я і можуть дуже швидко призвести до тяжкої інвалідності.

Даоська практика та сумна статистика

Пацієнтка зізналася лікарю, що практикувала «бігу» — стародавню даоську техніку голодування, яка ґрунтується на вірі в можливість досягнення безсмертя шляхом харчування життєвою енергією ци. Вважається, що ця специфічна духовна практика, назва якої буквально перекладається як «уникнення зерна», зародилася ще за кілька сотень років до нашої ери.

Хоча сучасна дієтологія виступає за раціон із мінімально оброблених продуктів, низьким вмістом цукру та великою кількістю білка, чимало людей досі вірять у чудодійну силу цього давнього методу для схуднення. На одній із популярних соціальних платформ відповідний хештег зібрав приголомшливі 360 мільйонів переглядів та спровокував понад два мільйони активних обговорень серед користувачів мережі. Деякі прихильники цього сумнівного методу відкрито діляться досвідом втрати понад десяти кілограмів після місяця вживання виключно води та базових вітамінних добавок.

Проте у засобах масової інформації регулярно з’являються повідомлення про те, що такі експерименти призводять до серйозних проблем зі здоров’ям і навіть летальних наслідків. Зокрема, у 2020 році хлопець із провінції Хейлунцзян помер після п’ятдесяти двох днів водного голодування, а торік інша жінка опинилася в реанімації через тяжке бактеріальне зараження крові та небезпечну гіпокаліємію. На тлі цих жахливих випадків китайські користувачі масово закликають владу заборонити пропаганду такого нездорового способу життя в інтернеті.

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Нагадаємо, людям, які приймають препарати для схуднення, радять відмовитися від вейпінгу. Лікарка пояснила, чому нікотин може посилити побічні ефекти такого лікування.

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