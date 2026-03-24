Небезпечні атракціони: чоловік дістав крововилив у мозок після катання

Чоловік із Тайваню заявив, що катання на американських гірках у Абу-Дабі, ОАЕ, призвело до серйозного крововиливу в мозок, який потребував хірургічного втручання.

Свою історію він оприлюднив у соцмережах, застерігаючи людей старше 40 років від подібних ризиків, передає Oddity Central.

За словами чоловіка, інцидент стався після відвідування тематичного парку Ferrari World, відомого екстремальними атракціонами з високими швидкостями та перевантаженнями. Після поїздки він одразу відчув запаморочення, однак не надав цьому значення, списавши симптоми на втому.

Втім, стан не покращувався: запаморочення тривало і вночі, а після повернення до Тайваню з’явився сильний головний біль, який із часом лише посилювався. Попередні обстеження, зокрема комп’ютерна томографія, не показали патологій.

Ситуація різко погіршилася, коли чоловік знепритомнів удома. Його терміново госпіталізували до госпіталю, де лікарі виявили крововилив у тверду мозкову оболонку.

Пацієнту провели операцію з видалення накопиченої крові. Медики зазначили, що це був не типовий інсульт, а хронічний процес, імовірно спричинений сильним струсом. Один із лікарів прямо запитав, чи катався чоловік на американських гірках.

Фахівці пояснюють, що з віком мозок дещо зменшується в об’ємі, через що збільшується простір між ним і черепом. У таких умовах різкі прискорення і гальмування можуть спричинити надмірний рух мозку, що підвищує ризик пошкодження судин. Додатковим фактором є зниження їхньої еластичності.

Історія чоловіка швидко стала вірусною. У коментарях інші користувачі старшого віку поділилися схожими випадками. Зокрема, одна жінка розповіла, що після поїздки до Діснейленду у неї стався розрив сітківки та крововилив, а також проблеми з вестибулярним апаратом.

Інші користувачі також зауважили, що лікарі радять людям із сильною короткозорістю уникати екстремальних атракціонів через ризик відшарування сітківки.

