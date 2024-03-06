Небезпечні цукрозамінники: чим загрожують штучні підсолоджувачі у напоях

Низька калорійність замінників цукру робить їх вживання привабливим для здорових людей, які не мають проблем з регуляцією глюкози в крові та намагаються схуднути. Але останні дослідження говорять про те, що підсолоджувачі є небезпечними для здоров'я в цілому.

Споживання двох літрів на день газованих напоїв, до складу яких входять штучні підсолоджувачі, збільшує ризик серцевого нападу, а саме фібриляції передсердь, на 20%.

Про це пише The Guardian з посиланням на дослідження китайських вчених.

.Фібриляція передсердь – це хаотичне скорочення верхніх камер серця, які в нормі б'ються синхронно. Симптоми такого патологічного стану включають:

втому;

задишку;

прискорене серцебиття;

запаморочення і потемніння в очах;

біль у грудях.

Фібриляція передсердь часто виникає внаслідок нездорового способу життя людей, що не мають вроджених патологій серця.

Вчені також дослідили вплив на організм людини напоїв зі звичайним цукром та чисті фруктові соки без додавання цукру або його замінників. З'ясувалося, що солодкі напої підвищують ризик розвитку фібриляції передсердь на 10%, тоді як вживання приблизно 150 мл фруктових соків навпаки знижує ризики розладів серцевого ритму на 8%.

Дослідники також зазначають, що ризики фібриляції передсердь ще більше знижується, коли людина регулярно виконує фізичні вправи та не вживає продуктів з високим вмістом холестерину та жиру.

Серед небезпечних ускладнень, до яких може призвести фібриляція передсердь, слід вказати:

утворення тромбів;

інсульт;

раннє недоумство у літніх людей.

Центр контролю та профілактики захворювань США стверджує, що фібриляція передсердь є основною причиною інсульту в США. Особливу небезпеку штучні замінники цукру становлять для людей, старших за 65 років, які через похилий вік більш схильні до серцево-судинних захворювань.

Нагадаємо, збалансувати раціон та поліпшити своє здоров'я допоможуть природні замінники цукру. Натуральні цукри є нерафінованими або майже не обробленими та зустрічаються природно у багатьох продуктах.

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