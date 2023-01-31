Небезпечні іграшки: педіатриня розповіла, що не варто купувати дитині

Батьки хочуть порадувати дітей цікавими та яскравими речами, однак не всі вони безпечні для здоров'я. Які дитячі іграшки небезпечні для дитини і чому їх краще не купувати — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Олена Луцька, лікарка-педіатриня з Києва, розповіла на своїй сторінці в фейсбук, які іграшки не можна купувати дітям, навіть якщо вони дуже просять.

Які іграшки не рекомендовано купувати дітям, тому що вони небезпечні для здоров'я

Топ-7 небезпечних дитячих іграшок:

З магнітами — особливо небезпечні вони тому, що дитина може проковтнути магніт. А все тому, що один магніт притягуватиме інший, який може розірвати стінки кишківника, проходячи через систему травлення малюка. Це може стати причиною перорації. А ось якщо два магніти всередині склеюються, може виникнути кишкова непрохідність. З маленькими батарейками — маленькі батарейки типу "таблетки" діти такод можуть проковтнути. Після потрапляння у травний тракт, вона швидко нагрівається до температури понад 100 градусів і через неї починає витікати електроліт. Це призводить до виразки слизових та важких опіків. За словами педіатрині, лише в США 2800 дітей потрапили до лікарні через те, що проковтнули таку батарейку. Варто переконатися, що вони не лежать на видному місці і не використовуються в іграшках. Зі стрічками та шнурками — особливо небезпечно, якщо їхня довжина понад 20 см. Такі шнури дитина може легко обмотати навколо шиї, а потім перекрити собі дихальні шляхи. Не варто вішати іграшки на нитках, стрічках чи шнурках на ліжечках чи манежах. Це правило також стосується хрестиків чи інших оберегів на нитці — їх краще не носити дітям дошкільного віку. З крихітними деталями — як відомо маленькі діти часто тягнуть до рота різні предмети. Тому й існують суворі обмеження за розмірами в залежності від віку. Хоча деякі виробники потурбувалися про цю проблему. Наприклад, оригінальні деталі LEGO мають в своєму складі сульфат барію, який світиться на рентгенівських знімках. З гострими краями та кінцями — до цієї категорії можна також віднести ті іграшки, які легко б'ються (наприклад, з пластику чи скла). Однак неякісні металічні та дерев'яні предмети також можуть мати гострі края. Дитина може серйозно поранитися. Лизуни або слайми — ці популярні сьогодні іграшки краще не купувати дітям. Лизуни, наприклад, мають у своєму складі молекули речовини-полімеру (клею). Вони нетоксичні, поки не потрапляють до шлунку. Також до іграшки додають буру (тетраборат натрію). Саме вона забезпечує м'якість і пружність одночасно. Ця речовина серйозно впливає на нирки, нервову систему, шлунково-кишковий тракт після попадання в організм. А за тривалого контакту з тілом може спричинити появу контактного дерматиту. Повітряні кульки — дітям молодше восьми років не варто дозволяти самостійно надувати їх. Вони можуть випадково вдихнути предмет, що призведе до задухи.

Дуже важливо перевіряти всі дитячі іграшки, які купуються чи даруються дітям. Якщо небезпечні предмети вже є серед придбаних іграшок, краще їх вилучити.