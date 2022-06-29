Небезпечні побічні ефекти обмежувальної дієти: лікарі пояснили шкоду детоксикації

Обмежувальна дієта спонукає вас до шкідливих звичок. Хоча здається, що це швидкий спосіб схуднути, насправді він приносить більше шкоди, ніж користі.

Голодуєте, їсте менше і не споживаєте належної кількості калорій... Це може призвести до більш негативних побічних ефектів, про які ви не знали.

Коли справа доходить до обмеження вашої дієти, важливо точно розуміти, що може статися, якщо ви обмежите себе.

Поясняємо шкоду детоксикації, примх та інших обмежених дієт.

Постійне обмеження їжі завдає шкоди вашому загальному здоров’ю, як розуму, так і тілу.

Споживання занадто малої кількості калорій уповільнює ваш метаболізм і призводить до втрати м’язової маси. Це поєднання, яке спочатку може призвести до швидкого зниження вашої ваги на шкалі, але потім ваше тіло утримує кожну калорію, яку ви споживаєте, щоб захистити вас.

Щойно ви не можете підтримувати цю нереалістичну дієту і знову починаєте їсти більше, або зазвичай переїдаєте все, що вам заборонено їсти, ви зазвичай набираєте вагу і більше, ніж коли починали, від чого вам стає ще гірше.

Крім того факту, що ви їсте менше в цілому, ви не отримуєте поживні речовини та вітаміни.

Калорії — це енергія, вони також підтримують життя, тому споживання недостатньої кількості калорій і поживних речовин позбавляє вас необхідних поживних речовин і може створювати навантаження на життєво важливі органи, як-от серце.

Крім того обмеження, як правило, впливають на ваше соціальне життя і дуже ізолюють.

"Обмеження копає глибшу яму в тому, що вже може бути глибокою боротьбою на дієті та впевненості в собі", — кажуть американські дієтологи.

За словами фахівців, ваш організм занадто розумний, і він захищає вас, коли ви занадто обмежуєте себе, тому ви набираєте вагу ще швидше.

Існує така річ, як здорова втрата ваги. Немає нічого поганого в тому, що людина хоче стати здоровішою і почуватися краще.

Незалежно від того, хто ви, продовжуйте працювати над собою, щоб стати більш здоровою людиною. Для цього повільно коригуйте звички, водночас забезпечуючи себе належним харчуванням. Таким чином, ви можете реально підтримувати здорову вагу свого тіла.

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