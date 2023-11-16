Небезпечно, як 15 цигарок на день: ВООЗ попередила про нову серйозну загрозу для людей

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила самотність глобальною проблемою для здоров'я людства і навіть створила для вирішення цієї проблеми спеціальну міжнародну комісію на чолі з головним санітарним лікарем США Вівеком Мурті.

Про це передає пресслужба ВООЗ.

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Зазначається, що самотність і соціальна ізоляція у будь-якому віці серйозно впливають на наше фізичне та психічне здоров’я, а також на добробут суспільства.

У ВООЗ звертають увагу, що самотність вже давно перестала бути проблемою лише розвинутих країн. Наприклад, зараз у всіх регіонах світу кожна четверта людина похилого віку перебуває в соціальній ізоляції.

Серед підлітків, згідно з результатами досліджень, від 5 до 15% відчувають самотність. Однак ці цифри, швидше за все, є заниженими. Молоді люди, які відчувають самотність у школі, частіше кидають навчання в університеті.

Вплив самотності на здоров'я

За словами Вівека Мурті, ризик для здоров'я від самотності не менший, ніж від викурювання 15 сигарет на день. При цьому він навіть більший, ніж від ожиріння та недостатньої фізичної активності.

Самотні людимають вищий ризик ранньої смерті. Соціальна ізоляція та самотність також пов’язані з тривогою, депресією, самогубством і деменцією та можуть збільшити ризик серцево-судинних захворювань та інсульту.

Соціальна ізоляція та самотність не тільки шкодять людям; вони також мають негативний вплив на цілі громади та суспільства. Дослідження показують, що їхня безпека, процвітання та ефективне управління значною мірою залежать від якості соціальних зв’язків у їхніх районах, на робочих місцях і в школах.

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