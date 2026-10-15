Небезпечний б’юті-лайфгак з YouTube ледь не позбавив дитину зору (фото)

Дівчинка натрапила на небезпечний б’юті-лайфгак на YouTube / © Kennedy News and Media

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10-річна дівчинка Фібі з Уельсу опинилася в лікарні після того, як повторила небезпечний б’юті-лайфгак із YouTube. Вона протерла губи рідиною для зняття лаку, а потім закапала засіб собі в очі.

Про це пише видання The Sun.

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Небезпечний лайфгак з YouTube: як 10-річна дівчинка пошкодила очі

Мати дівчинки Ребекка Соал розповіла, що донька побачила на YouTube відео, в якому рідину для зняття лаку нібито рекомендували використовувати замість очних крапель, а також для візуального збільшення губ.

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«У цьому тупому відео говорилося, що це хороша альтернатива краплям для очей», — зазначила жінка.

Фібі взяла засіб у ванній кімнаті, змочила ним ватну паличку й провела нею по губах. Після цього дівчинка закапала кілька крапель рідини в кожне око.

Ребекка зрозуміла, що сталося, коли відчула різкий запах засобу. На той момент у доньки вже почервоніли губи й очі, а зір став затуманеним.

«У мене з’явилося погане передчуття. Я підійшла до доньки — і все стало на свої місця. Це було страшно», — пригадала мати.

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© Kennedy News and Media

Жінка негайно відвезла Фібі до лікарні, побоюючись серйозного пошкодження зору. Медики промили кожне око літром фізіологічного розчину, щоб видалити залишки хімічної речовини. Засіб не містив ацетону, однак у його складі були інші речовини, здатні подразнювати очі, зокрема етилацетат та ізопропанол. Дівчинка також отримала хімічний опік губ.

«Лікарі сказали, що їй дуже пощастило», — розповіла Ребекка.

Наразі родина чекає на консультацію офтальмолога, адже остаточні наслідки для зору ще невідомі.

Мати дівчинки закликала батьків контролювати контент у соцмережах

Після інциденту Ребекка заборонила своїм дітям користуватися соціальними мережами. Жінка побоюється, що діти можуть сприймати небезпечні розіграші та фальшиві б’юті-поради за справжні рекомендації й намагатися повторити побачене.

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«У відео вони використовують воду, щоб набрати лайки. Це жарт, але діти сприймають усе буквально. Ми бачили багато подібних роликів — це просто огидно», — заявила Ребекка.

За словами матері, її діти зазвичай заходили на YouTube, щоб дивитися улюблені відео про Roblox, тож родина не очікувала, що вони можуть натрапити на небезпечні тренди.

Ребекка також підтримує плани британської влади щодо обмеження доступу дітей до соціальних мереж.

«Це просто страшно. Ми не можемо дочекатися цієї державної заборони, бо вже нічого не безпечно», — сказала жінка.

Що відповів YouTube на небезпечний б’юті-тренд

Після звернення журналістів YouTube повідомив, що розслідує, як подібні відео потрапили на платформу. Однак пошук за запитами про використання рідини для зняття лаку як б’юті-лайфхаку не дав результатів.

Ребекка закликала батьків уважніше стежити за тим, що діти дивляться в Інтернеті, та не недооцінювати вплив небезпечних трендів.

«Будьте уважнішими до своїх дітей. Я знаю, що ви довіряєте своїм дітям, але чи довіряєте ви їм достатньо, щоб вони не зазнали впливу? Сподіваюся, вона тепер розуміє, що наробила», — підсумувала мати.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав про шість небезпечних TikTok-лайфхаків із прибирання. Деякі з них можуть пошкодити побутову техніку, меблі та інші поверхні в оселі, а в окремих випадках — навіть зашкодити здоров’ю.

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