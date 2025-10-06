Небезпечний паразит повернувся після знищення понад 60 років тому

Личинки / Ілюстративне фото / © pexels.com

Реклама

Небезпечний паразит, який вважався ліквідованим у США ще понад 60 років тому, знову викликав занепокоєння серед фахівців з охорони здоров’я. Йдеться про гвинтового черв’яка Нового Світу (Cochliomyia hominivorax) — личинок м’ясоїдної мухи, які розмножуються у відкритих ранах теплокровних тварин і людей, спричиняючи важкі ураження тканин.

Про це повідомляє T4.

Нові випадки зараження зафіксовано в Меріленді, а також спалахи поблизу американського кордону в Мексиці. Це стало нагадуванням, що навіть ті біологічні загрози, які колись були успішно подолані, можуть повернутися через глобальні подорожі та кліматичні зміни.

Реклама

У першій половині минулого століття цей паразит завдавав величезних збитків американському тваринництву. Прорив у боротьбі стався у 1950-х роках завдяки впровадженню технології стерильних комах. Науковці опромінювали самців мух, позбавляючи їх здатності до розмноження, після чого випускали у природу. Безплідні самці спаровувалися з дикими самками, не залишаючи потомства, і це призвело до повного зникнення популяції паразита на території США до 1966 року.

Програма технології стерильних комах вважається однією з найуспішніших ініціатив біологічного контролю в історії людства.

Чим небезпечний гвинтовий черв’як?

Зараження гвинтовим черв’яком викликає важку форму міазу.

Основні небезпеки, пов’язані із зараженням:

Реклама

Поїдання живих тканин (некроз) : самка мухи відкладає яйця у відкриті рани теплокровних тварин і людей, а іноді — в очі, ніс чи рот. Личинки, що вилуплюються (їх можуть бути сотні), починають поїдати живу плоть та тканини господаря, утворюючи глибокі та великі рани. Це спричиняє сильний біль і страждання.

Швидке прогресування та смертельний ризик : без своєчасного та належного лікування личинки можуть вбити господаря (людину чи тварину) за один-два тижні. У тварин зараження може мати катастрофічні наслідки для цілого поголів’я.

Ураження життєво важливих органів: личинки C. hominivorax можуть скупчуватися навколо отворів голови та проникати до тканин мозку (церебральний міаз), що може бути фатальним, особливо для новонароджених. Також можлива локалізація в порожнині рота (оральний міаз) або навколо очей, що спричиняє глибокі ушкодження.

Інвазія може призвести до ускладнень, таких як флегмона (гостре розлите гнійне запалення).

Випадки зараження 2025 року

У серпні 2025 року зафіксували перший випадок зараження людини у США за кілька десятиліть — у чоловіка, який повернувся з Сальвадору. Хворого вдалося швидко вилікувати, однак інцидент став серйозним попередженням для медичних структур.

На тлі нових спалахів у Мексиці уряд США оперативно активізував заходи безпеки: посилив прикордонний моніторинг та відновив масштабну програму випуску стерильних мух у співпраці з мексиканською стороною.

Експерти наголошують: профілактика залишається найефективнішим захистом. Навіть незначні рани необхідно своєчасно обробляти, а мандрівникам, які повертаються з регіонів, де поширений цей паразит, радять ретельно оглядати себе та домашніх тварин.

Реклама

До слова, у Словаччині 11-річний хлопчик помер від рідкісної хвороби — наеглеріозу (первинного амебного менінгоенцефаліту). Амеба атакує та роз’їдає мозок, а інфекція стрімко прогресує.