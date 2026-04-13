Новий штам коронавірусу BA.3.2, який отримав неофіційну назву «Цикада», зафіксували щонайменше у 23 країнах світу. Його вже виявили, зокрема, у США, Великій Британії, Гонконзі та Мозамбіку.

Про це свідчать дані Центрів із контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Всесвітня організація охорони здоров’я наразі класифікує цей варіант як «такий, що перебуває під спостереженням».

За даними CDC, новий варіант має значну кількість мутацій, однак поки що немає доказів, що він спричиняє тяжчий перебіг хвороби порівняно з попередніми штамами.

Особливістю «Цикади» дослідники називають її нестандартну динаміку поширення. У деяких регіонах вірус тривалий час майже не проявлявся, а потім знову фіксувався — звідси і назва, що відсилає до поведінки цикад.

Водночас попередні спостереження вказують, що серед інфікованих може бути більше дітей, ніж дорослих. Однак науковці застерігають: ці дані ще не підтверджені остаточно і потребують додаткових досліджень. Одне з можливих пояснень — особливості імунної відповіді, адже дорослі можуть мати ширший спектр антитіл після попередніх контактів із вірусом.

Симптоми нового варіанту наразі не відрізняються від інших форм COVID-19. Серед них — підвищена температура, кашель, біль у горлі, нежить, втома, головний біль, ломота в тілі, задишка та інколи розлади травлення.

Експерти наголошують, що поява нових мутацій є природним процесом для РНК-вірусів. BA.3.2 вважається «високодивергентним» варіантом, тобто суттєво відрізняється від початкового «Омікрону», що може частково ускладнювати його розпізнавання імунною системою.

Ризик нового штаму — що кажуть медики

Попри це, загальний ризик для громадського здоров’я наразі оцінюється як низький. Вакцинація, за словами фахівців, і надалі забезпечує захист, особливо від важкого перебігу хвороби, навіть якщо її ефективність проти нових варіантів може частково знижуватися.

COVID-19 поступово переходить у категорію сезонних респіраторних інфекцій

У ВООЗ також підкреслюють, що COVID-19 поступово переходить у категорію сезонних респіраторних інфекцій. Водночас людям із груп ризику — літнім, хронічно хворим та з ослабленим імунітетом — рекомендують уважно стежити за станом здоров’я і за потреби звертатися до лікаря.