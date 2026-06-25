Дитина / © Pixabay

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Новий небезпечний тренд у соціальних мережах масово калічить дітей по всьому світу. Підлітки почали гріти популярні іграшки сквіші у мікрохвильовках, що призводить до потужних вибухів розпеченого гелю прямо в обличчя.

Про це пише Mirror.

Разом із популярністю оригінальних моделей на ринку та в інтернет-магазинах з’явилася величезна кількість дешевих копій. Проте звичайне захоплення переросло у небезпечну тенденцію: діти масово почали класти ці пластикові предмети до мікрохвильових печей задля розваги.

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Історії постраждалих дітей

Однією з жертв нового вірусного челенджу стала школярка Вайолет Зербст, яка помістила свою іграшку в мікрохвильовку всього на 30 секунд. Коли дівчинка дістала виріб і стиснула його в руках, розігрітий внутрішній вміст миттєво вирвався назовні.

«Я стискала її близько трьох секунд, а потім вона згорнулася в комок і взорвалася мені прямо в обличчя. Рідина була на дні, а потім вона просто лопнула», — розповідає Вайолет.

Батько дівчинки згадує, що крики його дитини були просто жахливими, а кімнату охопила паніка.

«Я зрозумів, що щось пішло зовсім не так. Це була якась карамельна субстанція, дуже липка і обпалююча, яка миттєво прилипла до її обличчя. Кожа почала відшаровуватися. Оскільки ця гидота потрапила їй навіть до рота, донька намагалася її щосили виплюнути», — ділиться батько дівчинки.

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Вайолет провела цілий тиждень у лікарні, відновлюючись після серйозних травм і пухирів. Тепер вона намагається привернути увагу суспільства до смертельної небезпеки таких розваг.

Аналогічний випадок стався із десятирічною Беллою з Брістоля. Дівчинка отримала важкі травми під час гри зі своєю подругою, яка вирішила підігріти подібну фігурку.

«Через силіконовий зовнішній шар дівчатка взагалі не відчували, наскільки гаряче всередині іграшки. Коли подруга стиснула її, вона взорвалася прямо на них обох. Донька просто ридала навзрид від болю», — розповіла мати постраждалої.

Що виявила перевірка

Окрім загрози фізичних травм від вибухів, експерти виявили ще один прихований ризик.

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Лабораторні аналізи вилучених копій популярних іграшок, таких як Squishy Dumplings та NeeDoh, підтвердили наявність цілої низки токсичних хімічних речовин. Зокрема, у зразках виявлено аномально високий вміст бензолу — небезпечної сполуки, відомої своїми канцерогенними властивостями.

Представники управління з захисту прав споживачів графства Нортумберленд висловили серйозне занепокоєння ситуацією на ринку.

«При розкритті підроблені іграшки часто видають дуже сильний, різкий хімічний запах. Крім того, у копіях відомих брендів повністю відсутня необхідна за законом інформація про відстежуваність товарів, включаючи назву та адресу офіційного імпортера або виробника», — зазначають у відомстві.

Як розпізнати підроблену іграшку

Фахівці зазначають, що на всіх легальних виробах мають бути чітко вказані дані імпортера з Великобританії чи виробника з ЄС, а також обов’язкове маркування безпеки «CE» або «UKCA».

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Експерти Інституту сертифікованих стандартів торгівлі дали кілька головних порад, як не натрапити на небезпечний контрафакт:

Остерігайтеся занадто низьких цін, які здаються підозрілими та надто привабливими.

Купуйте дитячі товари виключно у перевірених мережах і уникайте незнайомих інтернет-магазинів чи випадкових сторонніх продавців на маркетплейсах.

Перевіряйте упаковку на наявність граматичних чи орфографічних помилок у тексті.

Маркування має містити номер моделі, чіткі попередження про небезпеку удушення чи вміст дрібних деталей англійською мовою.

Нагадаємо, сучасне батьківство створює великий тиск на дорослих. Психолог Радослав Качан зазначив, що батьки міленіалів виросли в простішому світі, а сьогодні від них очікують бути психологами, дієтологами, тренерами, освітніми менеджерами та фахівцями з кібербезпеки. Це часто призводить до втоми, розчарування та відчуття невдачі. Експерт радить шукати підтримку в інших дорослих, не уникати складних розмов з підлітками та іноді поступатися в суперечках, щоб зберегти стосунки.

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