Небезпека на кухні: лікар назвав три речі, які можуть призвести до серйозних проблем зі здоров’ям

Кухня / © Unsplash

Реклама

Речі щоденного вжитку, котрі є практично у кожному будинку, можуть виявитися небезпечними для нашого здоров’я. Провідний лікар з Гарварду попереджає про три потенційно небезпечні предмети, що ховаються на вашій кухні.

Про це пише The Daily Mail.

Гастроентеролог із Гарварду, Саурабх Сеті, назвав три предмети домашнього вжитку, які варто викинути якомога швидше, оскільки вони можуть шкодити здоров’ю.

Реклама

Першим у списку він зазначив пластикову обробну дошку, що є майже в кожному домі.

«Сліди від ножів можуть залишати крихітні частинки пластику у вашій їжі», — наголосив гастроентеролог.

Він зазначив, що мікропластик сьогодні є практично скрізь: у їжі, одязі та побутових речах. Частинки пластику потрапляють в організм при контакті або з їжею, накопичуються та шкодять здоров’ю: порушують гормональний баланс, збільшують ризик захворювань, викликають сухість шкіри, запалення та зміни ваги.

«Ризик зростає з роками», — сказав доктор Сеті.

Реклама

Найкращою альтернативою він назвав дерев’яну або бамбукову дошку.

Наступний небезпечний кухонний предмет — антипригарні сковорідки. Лікар радить негайно викидати подряпані або пошкоджені сковорідки, оскільки їхнє покриття містить «вічні хімікати» PFAS, пов’язані з онкологічними захворюваннями.

Найнебезпечнішими з них є PFOA та PFOS — синтетичні речовини, що роблять посуд стійким до води та жиру. PFOA класифікують як канцероген 1 групи (викликає рак у тварин), а PFOS — 2 групи (може викликати).

Наступний небезпечний предмет, котрий використовують люди на кухні щодня — це антипригарні сковорідки.

Реклама

Лікар закликає негайно викидати подряпані та відколоті сковорідки, оскільки вони покриті «вічними хімічними речовинами», які називаються перфторвуглецевими кислотами (PFAS), пов’язаними з низкою захворювань, включаючи рак.

Замість антипригарних сковорідок, Сеті радить використовувати посуд з нержавіючої сталі, чавуну або кераміки.

Третій небезпечний предмет — ароматична свічка.

За словами лікаря, багато з них містять фталати, які можуть порушувати гормональний фон, та парафін, який при горінні може виділяти сажу та леткі органічні сполуки.

Реклама

Фталати — це хімічні речовини, які найчастіше додають у пластик для м’якості. Їх можна знайти в харчовій плівці, вінілових підлогах, засобах гігієни (дезодорантах, шампунях, лосьйонах) тощо. Ці речовини можуть привезти до безпліддя.

Як альтернативу ароматичним свічкам, Сеті радить використовувати соєві, кокосові або неароматизовані воскові.

Раніше вчені розповіли, чому пізній сніданок може бути ознакою серйозних проблем зі здоров’ям. Згідно із дослідженнями, несвоєчасний прийом їжі після сну може стати причиною ранньої смерті.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.