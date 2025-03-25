Небезпека у вашому холодильнику: вчені застерегли від зберігання відкритих консерв

Залишки консервованих продуктів можна зберігати в холодильнику, але є важливі нюанси.

Ми всі часто ставимо відкриті банки консервів в холодильник, аби використати залишки пізніше. Але вчені попереджають, що таке зберігання може бути не таким безпечним, як здається.

Про це повідомило видання IFLScience.

Після відкриття банки її металеве покриття починає окислюватися від впливу повітря. Це може призвести до потрапляння металів, таких як залізо та цинк, в їжу, що особливо небезпечно для кислих продуктів, наприклад, консервованих помідорів, які підвищують ризик забруднення.

Хоча наразі немає переконливих доказів, що вилуговування металів становить серйозну загрозу для здоров’я, це може змінити смак продуктів.

До того ж, багато консервованих продуктів містять бісфенол А (BPA) — хімічну сполуку, що може потрапляти в їжу під час зберігання. Цей хімікат здатний впливати на гормональну систему і викликати порушення в її роботі.

Вчені радять перекладати залишки з банок в герметичні контейнери з пластика або скла і тримати їх у холодильнику не більше 4 днів, щоб уникнути будь-яких негативних наслідків.

Нагадаємо, названо рибу, яку категорично не можна їсти.

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