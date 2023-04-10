Недостатній або надмірний сон скорочує тривалість життя, але існує простий спосіб протидії

Нещодавнє дослідження показало, що за допомогою фізичної активності можна запобігти деяким негативним ефектам недостатнього або занадто тривалого сну.

Як пише scitechdaily.com, у дослідженні брали участь понад 90 000 дорослих, використовуючи пристрої акселерометрів для вимірювання тривалості сну та фізичної активності, що забезпечило більш точні дані.

Дослідження показало, що збільшення рівня фізичної активності знижує ризики смертності, пов'язані з коротким або довгим сном. Достатня кількість фізичних вправ може частково компенсувати негативний вплив нездорової тривалості сну, підкреслюючи важливість просування як фізичної активності, так і здорового сну для запобігання передчасній смерті серед дорослих середнього і старшого віку.

Дослідження опублікували в журналі Європейського товариства кардіології (ESC) "European Journal of Preventive Cardiology".

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"Дослідження показало, що підвищення рівня фізичної активності знижує ризики смертності, пов'язані з недостатньою або занадто довгою тривалістю сну", — сказав автор, доктор Жи Хуї Чжан з Афілійованої мозкової лікарні Гуанчжоуського медичного університету, Китай.

Достатня фізична активність та належний сон є важливими для збільшення тривалості життя. Однак взаємозв'язок між фізичною активністю та тривалістю сну для підтримки здоров'я залишався невизначеним. Попередні дослідження були в основному обмежені своєю залежністю від суб'єктивних даних, отриманих самооцінкою щодо фізичної активності та сну, які можуть бути неточними. Альтернативою є пристрій акселерометра, який відстежує рух, що надає більш об'єктивний та надійний метод оцінки як рівня активності, так і тривалості сну.

Це було перше дослідження, яке виявило спільний вплив фізичної активності та тривалості сну на ризик смерті за допомогою акселерометрії. У дослідженні взяли участь 92 221 дорослих у віці від 40 до 73 років з когорти UK Biobank, які носили на зап'ясті акселерометр протягом одного тижня між 2013 та 2015 роками.

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Тривалість нічного сну була класифікована як коротка (менше шести годин), нормальна (від шести до восьми годин) або довга (більше восьми годин). Загальний обсяг фізичної активності був розподілений на тертилі (низький, середній та високий). Фізична активність помірної та високої інтенсивності була класифікована як відповідна чи не відповідна рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Дані про смертність були зібрані з реєстрів смерті. Основним результатом була загальна смертність. Другорядними кінцевими точками були смерть від серцево-судинних захворювань та смерть від раку.

Середній вік учасників становив 62 роки, 56% з них були жінками. Протягом медіанного періоду тривалістю сім років померли 3 080 учасників — 1 074 від серцево-судинних захворювань та 1 871 від раку.

Науковці виявили, як фізична активність впливає на вплив сну на смертність — спочатку розглядаючи обсяг активності, а потім помірну та високу фізичну активність. Аналізи були скориговані під фактори, які можуть впливати на взаємозв’язки, включаючи вік, стать, етнічність, рівень депривації, рівень освіти, сезон вимірювання сну, індекс маси тіла, дієта, куріння, споживання алкоголю та роботу по змінах.

Щодо обсягу активності, у тих, хто має низький обсяг, короткий та довгий сон пов'язані зі збільшенням ризику загальної смерті на 16% та 37% відповідно.

В учасників з середнім рівнем фізичної активності лише короткий сон був шкідливим, з підвищеним ризиком загальної смерті на 41%. У тих, хто має високий рівень фізичної активності, тривалість сну не пов'язана з ризиком смерті. Щодо серцево-судинної смерті, короткі сни у людей з низьким рівнем фізичної активності пов'язані зі збільшеним ризиком на 69%, але це зникає, коли обсяг фізичної активності зростає до помірного або високого. Щодо смерті від раку, тривалі сни у людей з низьким рівнем фізичної активності пов'язані зі збільшеним ризиком на 21%, але це зникає, коли обсяг фізичної активності зростає до помірного або високого рівнів.

Подібні результати були отримані відносно помірної та інтенсивної фізичної активності. В учасників, які не відповідали рекомендаціям ВООЗ, короткий та довгий сон пов'язані зі збільшенням ризику загальної смерті на 31% та 20% відповідно. Ці ризики зникали у тих, хто відповідав рекомендаціям ВООЗ. Щодо серцево-судинної смерті, короткі сни у людей, які не відповідали рекомендаціям щодо інтенсивності фізичних вправ, пов'язані зі збільшеним ризиком на 52%, але це зникає у тих, хто відповідає рекомендаціям. Щодо смерті від раку, тривалі сни у людей, які не відповідали рекомендаціям, пов'язані зі збільшеним ризиком на 21%, але це зникає у тих, хто дотримується рекомендацій ВООЗ.

Доктор Чжан сказав: "Наші результати свідчать про те, що зусилля з просування здорового способу життя, спрямовані на фізичну активність та тривалість сну, можуть бути більш ефективними в запобіганні або затриманні передчасної смерті серед людей середнього та похилого віку, ніж концентрування лише на одній з цих звичок. В ідеалі людям варто завжди отримувати здорові кількості як фізичної активності, так і сну. Однак дослідження показує, що достатня кількість фізичної активності може частково компенсувати негативний вплив недостатнього сну".

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