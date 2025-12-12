Недосипання скорочує життя: чому навіть одна ніч без сну небезпечна

Сон / © Pexels

Реклама

Нове дослідження американських вчених з Університету охорони здоров’я та науки штату Орегон (OHSU) показало, що недостатня кількість сну може скорочувати тривалість життя сильніше, ніж неправильне харчування чи малорухливий спосіб життя.

Про це пише Science Alter.

Дослідження визначило, що менше семи годин сну на добу вважається недостатнім. Навіть після врахування факторів, таких як фізична активність, рівень освіти та зайнятість, недосип залишався потужним предиктором скороченої тривалості життя. Лише куріння виявилося сильнішим фактором ризику.

Реклама

«Я не очікував, що недосип буде настільки сильно корелювати з тривалістю життя», — зазначив фізіолог сну з OHSU Ендрю Макхілл.

Вплив недосипу на організм

Навіть одна ніч без сну може впливати на роботу нейронних мереж мозку та імунної системи, пояснюють науковці. Довготривалі проблеми зі сном підвищують ризик розвитку ожиріння, діабету та серцево-судинних захворювань, що у свою чергу скорочує життя.

Дієта та фізична активність, хоч і важливі, не мають такого прямого ефекту на тривалість життя, як повноцінний сон. Крім того, дослідження показало, що соціальні зв’язки та регулярні фізичні вправи також сприяють довголіттю, але недостатній сон нейтралізує їх позитивний вплив.

Фахівці радять дотримуватися режиму сну, уникати звички переглядати соціальні мережі або новини перед сном, а також знаходити час для розслаблюючих практик, таких як йога або тай-чи.

Реклама

Американська академія медицини сну рекомендує спати не менше семи годин на добу, при необхідності компенсуючи недосип у вихідні дні.

«Сон — це не розкіш, а ключовий фактор здоров’я та довголіття», — наголошує Макхілл.

Нагадаємо, кожен третій дорослий спить недостатньо, але не всі знають про наслідки. Вчені з’ясували, що навіть одна «коротка» ніч викликає негативні зміни.