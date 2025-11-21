Сон / © Pexels

Реклама

Попри те, що більшість людей усвідомлюють важливість сну, нові дані свідчать, що 70% дорослих все ще сплять недостатньо. Ба більше, дослідження виявили прямий зв’язок між недосипанням і подвоєнням ризику серйозних проблем, включаючи діабет, серцеві захворювання та стрімке збільшення ваги.

Про це пише The Mirror.

Масштабне британське дослідження, проведене за участю тисячі осіб (віком 18–99 років) експертами «Країни ліжок» спільно із сімейною лікаркою Катріною О’Доннелл, мало на меті з’ясувати, як саме неякісний сон відбивається на житті людей, включаючи їхнє здоров’я, роботу та фінансове становище.

Реклама

Результати виявили зростання «кризи сну» у Великій Британії: 45% опитаних регулярно прокидаються посеред ночі, а 47% відчувають втому майже щодня.

Опитування також показало, що 56% людей витрачають більше грошей на товари першої потреби та імпульсивні покупки після поганого сну, тоді як 40% особливо шкодують про фінансові рішення, прийняті через втому.

© Credits

За словами лікарки О’Доннелл, сон менш ніж сім годин на добу може мати значний вплив на організм.

«Поганий сон може пошкодити майже кожну систему органів нашого організму, що призводить до погіршення здоров’я. Сон лише по п’ять-шість годин за ніч подвоює ризик діагностування переддіабету діабету 2 типу, а також підвищує ризик високого кров’яного тиску», — зауважила лікарка.

Реклама

За словами лікаря, люди, які сплять лише чотири години або менше за ніч, удвічі частіше страждають від підвищеного кров’яного тиску. Крім того, перетворення поганого сну на хронічну проблему може значно підвищити ризик розвитку деменції у довгостроковій перспективі.

«Недосипання пов’язане з багатьма факторами ризику серцевих захворювань, включаючи нездоровий рівень холестерину та підвищений рівень гормонів стресу й речовин, що вказують на запалення», — зазначила О’Доннелл.

Вона також наголосила, що люди з поганим режимом сну частіше страждають від депресії.

Лікарка радить усім, хто страждає від хронічних та постійних проблем зі сном, звернутися до свого сімейного лікаря.

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.