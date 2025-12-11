Негода та відсутність опалення: як уникнути переохолодження

Переохолодження — це небезпечний стан, що виникає, коли температура тіла знижується через тривалий вплив холоду / © Credits

Взимку часто людям може загрожувати переохолодження. Цьогоріч ця ситуація підсилюється регулярним нищенням цивільної інфраструктури ворожими військами, через що чимало людей залишаються без тепла в домівках на тривалий час.

Переохолодження виникає, коли температура тіла людини опускається нижче від нормальної 36,6 °C до критичних для життя показників. Найпоширенішою причиною є довготривалий вплив низьких температур довкілля, а найвразливіша група — зневоднені чи фізично виснажені люди, нагададують у ДСНС.

Ознаки та симптоми переохолодження

Ознаки та симптоми переохолодження зазвичай з’являються повільно й можуть охоплювати:

озноб

зниження фізичної активності

нечітку мову або бурмотіння

повільне, поверхневе дихання

слабке наповнення пульсу

незграбність або відсутність координації

сонливість

сплутаність свідомості або втрату пам’яті

знепритомнення

яскраво-червону/синю, холодну шкіру

Як уникнути переохолодження

Варто споживати багато теплої рідини для запобігання зневодненню.

Щоб уникнути переохолодження, варто вдягатися шарами:

білизна (спідня білизна, шкарпетки, термобілизна)

середній шар (светр, кофта тощо)

верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички)

