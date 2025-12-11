- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 40
- Час на прочитання
- 1 хв
Негода та відсутність опалення: як уникнути переохолодження
Флісовий одяг, багатошаровість, термобілизна — це очевидні правила зберігання тепла для людини.
Взимку часто людям може загрожувати переохолодження. Цьогоріч ця ситуація підсилюється регулярним нищенням цивільної інфраструктури ворожими військами, через що чимало людей залишаються без тепла в домівках на тривалий час.
Переохолодження виникає, коли температура тіла людини опускається нижче від нормальної 36,6 °C до критичних для життя показників. Найпоширенішою причиною є довготривалий вплив низьких температур довкілля, а найвразливіша група — зневоднені чи фізично виснажені люди, нагададують у ДСНС.
Ознаки та симптоми переохолодження
Ознаки та симптоми переохолодження зазвичай з’являються повільно й можуть охоплювати:
озноб
зниження фізичної активності
нечітку мову або бурмотіння
повільне, поверхневе дихання
слабке наповнення пульсу
незграбність або відсутність координації
сонливість
сплутаність свідомості або втрату пам’яті
знепритомнення
яскраво-червону/синю, холодну шкіру
Як уникнути переохолодження
Варто споживати багато теплої рідини для запобігання зневодненню.
Щоб уникнути переохолодження, варто вдягатися шарами:
білизна (спідня білизна, шкарпетки, термобілизна)
середній шар (светр, кофта тощо)
верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички)
