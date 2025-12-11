ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
1 хв

Негода та відсутність опалення: як уникнути переохолодження

Флісовий одяг, багатошаровість, термобілизна — це очевидні правила зберігання тепла для людини.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Переохолодження - це небезпечний стан, що виникає, коли температура тіла знижується через тривалий вплив холоду

Переохолодження — це небезпечний стан, що виникає, коли температура тіла знижується через тривалий вплив холоду / © Credits

Взимку часто людям може загрожувати переохолодження. Цьогоріч ця ситуація підсилюється регулярним нищенням цивільної інфраструктури ворожими військами, через що чимало людей залишаються без тепла в домівках на тривалий час.

Переохолодження виникає, коли температура тіла людини опускається нижче від нормальної 36,6 °C до критичних для життя показників. Найпоширенішою причиною є довготривалий вплив низьких температур довкілля, а найвразливіша група — зневоднені чи фізично виснажені люди, нагададують у ДСНС.

Ознаки та симптоми переохолодження

Ознаки та симптоми переохолодження зазвичай з’являються повільно й можуть охоплювати:

  • озноб

  • зниження фізичної активності

  • нечітку мову або бурмотіння

  • повільне, поверхневе дихання

  • слабке наповнення пульсу

  • незграбність або відсутність координації

  • сонливість

  • сплутаність свідомості або втрату пам’яті

  • знепритомнення

  • яскраво-червону/синю, холодну шкіру

Як уникнути переохолодження

Варто споживати багато теплої рідини для запобігання зневодненню.

Щоб уникнути переохолодження, варто вдягатися шарами:

  • білизна (спідня білизна, шкарпетки, термобілизна)

  • середній шар (светр, кофта тощо)

  • верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички)

Чим небезпечне переохолодження — читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
40
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie