Немає сил терпіти біль: 8 перевірених домашніх способів полегшити симптоми геморою

Полегшити симптоми геморою можна в домашніх умовах / © pixabay.com

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Геморой — поширена проблема, яка може супроводжуватися свербежем, болем, набряком і кровотечею під час випорожнення. На появу симптомів впливають закрепи, напруження під час дефекації, тривале сидіння в туалеті, вагітність та вікові зміни. У легких випадках геморою полегшити дискомфорт допомагають зміни в харчуванні й догляді за собою, але іноді потрібне лікування під наглядом лікаря.

Про це пише EgészségKalauz.

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1. Поступово збільшуйте кількість клітковини

Один із найважливіших кроків — зробити випорожнення м’якшими, щоб під час відвідування туалету не доводилося сильно напружуватися. Твердий кал і натужування посилюють тиск на гемороїдальні вузли та можуть погіршувати симптоми.

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Клітковина допомагає утримувати воду у випорожненнях і полегшує їхнє проходження кишківником. Її джерелами є цільнозернові крупи, вівсянка, бобові, овочі, фрукти, горіхи та насіння.

Дорослим зазвичай рекомендують отримувати приблизно 25–30 г клітковини на добу. Однак збільшувати її кількість краще поступово: різкий перехід на багатий клітковиною раціон може спричинити здуття та дискомфорт у животі.

2. Пийте достатньо води

Коли в раціоні стає більше клітковини, важливо підтримувати достатнє споживання рідини. Вода допомагає сформувати м’якші випорожнення та може сприяти профілактиці закрепів.

Потреба в рідині залежить від маси тіла, фізичної активності, температури навколишнього середовища та стану здоров’я. Для більшості здорових дорослих регулярне пиття води — хороша основа для підтримки нормального травлення.

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Водночас сама вода не завжди усуває закреп. Якщо проблема регулярно повторюється, варто переглянути харчування, фізичну активність і ліки, які людина приймає, а за потреби звернутися до лікаря.

3. Не натужуйтеся і не засиджуйтеся в туалеті

Тривале сидіння на унітазі, особливо зі смартфоном у руках, може посилювати тиск на судини в ділянці прямої кишки. Якщо додати до цього натужування, гемороїдальні вузли можуть набрякати, а неприємні відчуття — посилюватися.

Краще відвідувати туалет, коли виникає природний позив до випорожнення, і не намагатися довго змушувати кишківник працювати, якщо нічого не виходить. Водночас постійно відкладати похід до туалету теж не варто: це може сприяти закрепам.

Деяким людям допомагає невисока підставка під ноги, яка дає змогу зручніше розташуватися під час дефекації. Головне — не напружуватися надмірно й не проводити в туалеті зайвий час.

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4. Спробуйте теплу сидячу ванночку

Тепла сидяча ванночка може тимчасово полегшити біль, свербіж і відчуття напруження в ділянці анального отвору. Для цього достатньо чистої води при комфортній температурі — вона не повинна бути гарячою.

Процедура може тривати приблизно 10–15 хвилин. За потреби її повторюють кілька разів на день, зокрема після випорожнення.

Додавати у воду ароматизовані засоби, концентровані антисептики чи суміші домашнього приготування не потрібно. Вони можуть подразнювати чутливу шкіру.

Важливо пам’ятати: ванночка допомагає зменшити дискомфорт, але не усуває збільшені гемороїдальні вузли. Якщо симптоми не минають, домашніх процедур може бути недостатньо.

5. Прикладайте холодний компрес до набряклої ділянки

Якщо зовнішній геморой супроводжується набряком і болючістю, короткочасне охолодження може зменшити неприємні відчуття.

Холод спричиняє звуження поверхневих судин і тимчасово послаблює больову чутливість. Однак лід або заморожений пакет не можна прикладати безпосередньо до шкіри — їх потрібно загорнути в чисту м’яку тканину.

Якщо холод посилює біль або спричиняє подразнення, процедуру слід припинити. А раптовий сильний біль разом із твердим болючим вузлом біля анального отвору — привід звернутися до лікаря, оскільки це може бути ознакою тромбозу зовнішнього гемороїдального вузла.

6. Дотримуйтеся делікатної гігієни

Через геморой шкіра навколо анального отвору може стати особливо чутливою. Грубий туалетний папір, інтенсивне витирання та ароматизовані засоби здатні посилити свербіж і подразнення.

Після випорожнення можна обережно промити ділянку теплою водою, а потім промокнути м’яким рушником або папером, не розтираючи шкіру.

Варто уникати вологих серветок зі спиртом чи ароматизаторами, а також агресивних мийних засобів. Надто часте миття з милом і сильне тертя теж можуть пошкоджувати природний захисний бар’єр шкіри.

7. Більше рухайтеся і частіше вставайте з-за столу

Регулярна фізична активність сприяє нормальній роботі кишківника й допомагає запобігати закрепам. Для цього не обов’язково займатися інтенсивним спортом: звичайні прогулянки протягом дня також корисні.

Людям, які працюють сидячи, варто регулярно вставати, трохи ходити та переривати тривалі періоди нерухомості.

Водночас під час загострення болючого геморою краще тимчасово обмежити навантаження, які посилюють симптоми. Зокрема, обережності потребують піднімання дуже важких предметів та вправи, під час яких людина сильно напружується й затримує дихання.

8. Використовуйте аптечні засоби обережно

В аптеках продають креми, мазі та ректальні супозиторії, які можуть тимчасово полегшувати симптоми геморою. Одні засоби містять місцеві анестетики для зменшення болю та свербежу, інші захищають шкіру або допомагають знизити подразнення.

Окремі препарати містять кортикостероїди, які можуть зменшувати запалення. Однак такі засоби не слід застосовувати тривалий час без рекомендації лікаря: тривале використання може пошкоджувати чутливу шкіру в цій ділянці.

Вибір препарату залежить від того, чи йдеться про внутрішній або зовнішній геморой, які саме симптоми турбують і чи є супутні захворювання. Під час вагітності та грудного вигодовування вибір засобів особливо важливо узгодити з лікарем або фармацевтом.

Більшість місцевих препаратів полегшують симптоми, але не обов’язково усувають причину проблеми.

Яких домашніх методів краще уникати

В інтернеті можна знайти чимало порад, які обіцяють швидко позбавити геморою. Проте не всі домашні методи безпечні.

Не варто наносити на гемороїдальні вузли концентрований оцет, лимонний сік, часник чи ефірні олії. Такі речовини можуть викликати сильне печіння, подразнення і навіть хімічні ушкодження шкіри.

Небезпечно також самостійно проколювати, розрізати або намагатися видавити болючий вузол. Це може спричинити кровотечу, інфікування та додаткове пошкодження тканин.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Якщо легкі симптоми не минають приблизно за тиждень домашнього догляду, регулярно повертаються або посилюються, варто звернутися до сімейного лікаря чи проктолога.

Особливо важливо не ігнорувати кровотечу з прямої кишки. Яскраво-червона кров справді може бути симптомом геморою, однак її появу також спричиняють анальна тріщина, запальні захворювання кишківника, поліпи та інші хвороби.

Раптовий сильний біль і набряк потребують своєчасного медичного огляду. Якщо кровотеча рясна, з’являються запаморочення, відчуття непритомності, чорні дьогтеподібні випорожнення або виражене погіршення самопочуття, необхідно терміново звернутися по медичну допомогу. Поєднання температури з сильним болем у ділянці анального отвору також не варто списувати на геморой.

Якщо зміни харчування, гігієни та місцеві препарати не допомагають, лікар може запропонувати інші методи лікування. Залежно від виду та ступеня геморою, це можуть бути амбулаторні процедури, наприклад перев’язування вузла гумовим кільцем, або хірургічне втручання.

Що ще важливо знати про здоров’я кишківника

Нагадаємо, що клітковину можна отримувати не лише з каш і цільнозернового хліба. Ягоди, фрукти, бобові, горіхи та насіння також допомагають урізноманітнити раціон і підтримувати регулярне випорожнення. Наприклад, малина й ожина містять багато харчових волокон, а чорнослив часто додають до меню для підтримки травлення. Кількість клітковини в раціоні краще збільшувати поступово, щоб уникнути здуття та дискомфорту.

У деяких жінок ризик геморою зростає під час вагітності та після пологів. На це можуть впливати тиск з боку матки, гормональні зміни, закрепи й напруження під час пологів. У цей період особливо важливо підтримувати нормальне випорожнення, пити достатньо рідини та узгоджувати лікування з лікарем, адже не всі препарати підходять вагітним і жінкам, які годують грудьми.

Водночас кров у випорожненнях не завжди означає геморой. Якщо вона супроводжується стійкою зміною характеру дефекації, тривалим здуттям або болем у животі, незрозумілою втратою ваги чи незвичною втомою, потрібне ретельне обстеження. Такі симптоми можуть мати різні причини, але іноді вони сигналізують про серйозні захворювання кишківника. Особливо важливо не відкладати консультацію, якщо симптоми повторюються або посилюються.

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