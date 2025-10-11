Неочевидні ознаки інсульту: як розпізнати загрозу за кілька днів до її появи

Головний біль / © Pexels

Відомий американський лікар Ерік Берг заявив, що симптоми інсульту можуть з’явитися за кілька днів до того, як виникнуть його очевидні та впізнавані ознаки.

Про це пише The Mirorr.

«Коли стається інсульт, людина відчуває це так: обличчя німіє з одного боку, руки чи ноги не слухаються, а мова стає невиразною. Проте найперші ознаки інсульту, які з’являються заздалегідь, дещо відмінні», — зазначив спеціаліст.

Ерік Берг розповів про три симптоми, які можуть сигналізувати про те, що у вас станеться інсульт у майбутньому, це:

сильний головний біль, який супроводжується нудотою;

гикавка, яка не минає;

сильний біль у грудях.

Також він розповів про основні симптоми інсульту, серед яких:

слабкість обличчя — одна сторона обличчя може заніміти, стане важко посміхатися;

слабкість у руці — людина не може повністю підняти обидві руки та утримувати їх;

проблеми з мовленням — людина не може чітко вимовляти слова.

Згідно з даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, існують інші ознаки того, що у вас стався інсульт, до них належать:

слабкість або оніміння з одного боку тіла;

втрата зору на одному або обох очах;

складність вимовляти слова;

затьмарення свідомості та втрата пам’яті;

запаморочення або втрата свідомості;

сильний головний біль;

відчуття нудоти.

Фахівці наголошують, що симптоми інсульту можуть зникнути через короткий час, через що ви можете їх проігнорувати. Проте, якщо ви помітили один із вищезгаданих ознак — вам варто звернутися до лікаря.

Раніше лікарка розповіла про чотири точні сигнали, які попереджають про серцевий напад. Їх не слід ігнорувати, адже саме вони можуть врятувати вам життя.

